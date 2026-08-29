Κρήτη: Τον βρήκαν νεκρό, σε προχωρημένη σήψη, στο μπαλκόνι του σπιτιού του

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Τραγωδία το απόγευμα της Παρασκευής (28/8), στο χωριό Σκεπαστή του Δήμου Μυλοποτάμου. Ενας 73χρονος Βρετανός, μόνιμος κάτοικος του χωριού, εντοπίστηκε από συγχωριανό του, νεκρός.

Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε στο μπαλκόνι του σπιτιού του, πεσμένος μπρούμητα, και σε προχωρημένη σήψη.

Ο θάνατος του άνδρα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο φως στα ακριβή αίτια θανάτου θα ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή.

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