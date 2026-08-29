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ΚΡΗΤΗ

Τραγωδία στη Σταλίδα - 36χρονος Τούρκος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

πνιγμός
clock 07:09 | 29/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τραγωδία το μεσημέρι της Παρασκευής (28/8) στην παραλία της Σταλίδας, όταν ένας 36χρονος από την Τουρκία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα.

Στον 36χρονο, αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη της περιοχής και στη συνέχεια, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Χερσονήσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

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