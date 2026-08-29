Τραγωδία στη Σταλίδα - 36χρονος Τούρκος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Τραγωδία το μεσημέρι της Παρασκευής (28/8) στην παραλία της Σταλίδας, όταν ένας 36χρονος από την Τουρκία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα.

Στον 36χρονο, αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη της περιοχής και στη συνέχεια, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Χερσονήσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: "Κόκκινος" συναγερμός σε όλο το νησί για τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Ηράκλειο: Στα όριά τους οι πολίτες με τις διακοπές ρεύματος... λόγω υγρασίας