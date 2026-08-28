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GOSSIP - LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: "Χάνω τα μαλλιά μου, σκέφτομαι να βάλω περουκίνι"

robiie
clock 23:00 | 28/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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O Robbie Williams μίλησε την Πέμπτη 27 Αυγούστου στο podcast «The Steve Bracknall» και επισήμανε πως αισθάνεται ανασφάλεια και πίεση σχετικά με την εμφάνισή του καθώς χάνει τα μαλλιά του και σκέφτεται να βάλει περουκίνι.

«Χάνω τα μαλλιά μου, πλέον είναι όλα πούδρα και "σκαλωσιές". Βλέπεις την πούδρα;», είπε ο Ρόμπι Γουίλιαμς

«Είμαι ποπ σταρ, αυτό κάνω για να ζήσω και υποτίθεται ότι πρέπει να έχεις μια κάποια εμφάνιση και κάποια μαλλιά...Είμαι, γιατί έχω βάλει πούδρα, γι' αυτό φαίνονται καλά, αλλά η κατάσταση βαίνει προς το τέλος της. Και σκέφτομαι να βάλω ένα από αυτά τα συστήματα μαλλιών», συμπλήρωσε.

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