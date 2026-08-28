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Τα 5 είδη κρέατος που οι κρεοπώλες προτιμούν να αγοράζουν από το κρεοπωλείο

κρεοπώλης - pixabay
clock 20:44 | 28/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες κρέατος που επαγγελματίες κρεοπώλες και ειδικοί στην ασφάλεια τροφίμων προτιμούν να προμηθεύονται από εξειδικευμένα κρεοπωλεία και όχι από το σούπερ μάρκετ. Πρόκειται κυρίως για προϊόντα στα οποία η φρεσκάδα, η σωστή συντήρηση και η επεξεργασία παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο φρέσκος μοσχαρίσιος κιμάς και τα αλεσμένα πουλερικά, καθώς στο κρεοπωλείο μπορούν να αλεστούν εκείνη τη στιγμή από συγκεκριμένο κομμάτι κρέατος. Ακολουθούν τα συσκευασμένα κοτόπουλα και γαλοπούλες, τα οποία μπορεί να περιέχουν πρόσθετη υγρασία ή άλμη και να παρουσιάζουν διαφορετική συμπεριφορά στο μαγείρεμα.

Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν τα κρέατα ειδικής ωρίμανσης, όπως το dry-aged, για τα οποία απαιτούνται αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Οι επαγγελματίες προτιμούν επίσης να αγοράζουν φρέσκα εντόσθια, όπως συκώτι και γλυκάδια, καθώς είναι ιδιαίτερα ευπαθή και χρειάζονται άμεση διαχείριση.

Τέλος, επιφυλακτικοί εμφανίζονται απέναντι σε ορισμένα έτοιμα παρασκευάσματα κρέατος, όπως μαριναρισμένα σουβλάκια, μπιφτέκια, πατέ και τερίνες. Η επιλογή φρέσκων προϊόντων από κρεοπώλη επιτρέπει στον καταναλωτή να γνωρίζει καλύτερα την προέλευση και τον τρόπο παρασκευής τους.

Πηγή φωτογραφίας: pixabay.com

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