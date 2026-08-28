Ηράκλειο: «Με δάγκωσε 2-3 φορές»: Συγκλονίζει ο 12χρονος που δέχθηκε επίθεση από σκύλο

Επίθεση από σκύλο δέχθηκε χθες το βράδυ στο Ηράκλειο, ένα 12χρονο αγόρι, το οποίο διακομίστηκε στο ΠΑΓΝΗ με τραύματα στα πόδια.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν μία 28χρονη είχε βγάλει τον σκύλο της βόλτα και κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το ζώο ξέφυγε από τον έλεγχό της και επιτέθηκε στον 12χρονο.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ προκειμένου να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα λόγω των τραυμάτων που υπέστη. Το 12χρονο παιδί περιέγραψε στο Live News πώς έγινε η επίθεση.

«Ήμουν στην αλάνα και έπαιζα μπάλα. Μετά από λίγο είδα το σκυλί πίσω μου, και με δάγκωσε 2-3 φορές. Έτρεξα στο σπίτι, βγήκε έξω ο πατέρας μου, το κλώτσησε και έφυγε. Το σκυλί είναι πολύ μεγαλόσωμο, το έχω ξαναδεί, κάποιες φορές της φεύγει. Της έχει ξαναφύγει. Όταν έγινε το συμβάν ήταν με το λουρί αλλά δεν το κράταγε».

Η μητέρα του 12χρονου παιδιού, μιλώντας στην εκπομπή είπε το συγκεκριμένο σκυλί έχει επιτεθεί ακόμη μία φορά σε παιδί.

«Ήμουν στο σπίτι και άκουσα φωνές. Είδα το παιδί μου με τραύματα πολύ βαθιά. Απ΄ ότι έχω ακούσει έχει επιτεθεί και σε άλλο παιδάκι στη γειτονιά. Γενικά είναι επιθετικό. Η κοπέλα που το κρατούσε ούτε που ανακατεύτηκε. Μετά από ώρα ήρθε ο μπαμπάς της να ρωτήσει τι έγινε».

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