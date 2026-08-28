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GOSSIP - LIFESTYLE

Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα

δημητρης κοκοτας
clock 18:00 | 28/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το τελευταίο "αντίο" στον Δημήτρη Κόκκοτα είπαν φίλοι αλλά και συγγενείς, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας της Αγίας Βαρβάρας

 Η σύζυγός του, Κατερίνα, βρισκόταν εκεί από νωρίς και υποδεχόταν τον κόσμο.

«Του ζήτησα πριν φύγω από το σπίτι να μου δώσει δύναμη να μην καταρρεύσω. Και το νιώθω. Νιώθω μια ηρεμία. Εδώ μέσα βρίσκεται το σώμα που γνώρισα. Η ψυχή όμως που αγάπησα και ερωτεύτηκα, και είναι η μισή μου ζωή -κυριολεκτικά και μεταφορικά- είναι μαζί μας.Τον ευχαριστώ που μου άφησε το παιδί μας και που είχα αυτή την ευλογία από τις γυναίκες όλου του κόσμου να είμαι εγώ η τυχερή δίπλα του και να είμαι ευτυχισμένη. Ξέρω ότι θα είναι πάντα μαζί μας και θα μας προσέχει. Σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ», είπε χαρακτηριστικά στον επικήδειο λόγο που εκφώνησε κατά τη διάρκεια της ακολουθία

 Το παρών έδωσαν Φοίβος, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Στέλιος Διονυσιου, Σάντρα Βουτσά, Γιώργος Θεοφάνους και Πηνελόπη Αναστασοπούλου.

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