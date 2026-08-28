Μπούσης από Μονακό: "Ο ουρανός είναι το ταβάνι για τον ΟΦΗ"

O ΟΦΗ έμαθε τις αντιπάλους του στη League Phase του Europa League το μεσημέρι, με τους Μιχάλη και Δημήτρη Μπούση, να σχολιάζουν την κλήρωση.

Μετά το τέλος της διαδικασίας στο Μονακό, ο Μιχάλης Μπούσης και ο γιος του, Δημήτρης, μίλησαν στην κάμερα της COSMOTE TV για τα όνειρα και τις φιλοδοξίες των Κρητικών.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μιχάλης Μπούσης και ο μεγάλος γιος του, Δημήτρης:

Ο Μιχάλης Μπούσης επισήμανε: «Είναι μία απίστευτη στιγμή για εμάς, για την ομάδα, για όλο το νησί, για τους φιλάθλους και την οικογένειά μου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι μας στήριξαν και εύχομαι να κάνουμε περήφανη την Ελλάδα, όλο το νησί και τους οπαδούς του ΟΦΗ».

Σε ερώτηση για τον στόχο που έχει ο ΟΦΗ στη διοργάνωση, ο Μπούσης δεν θέλησε να βάλει... ταβάνι στις φιλοδοξίες της ομάδας: «Για εμένα, sky is the limit. Ο ουρανός είναι το όριο. Ο Μαρινάκης μάς έδειξε τον δρόμο, ότι στην Ελλάδα οι ελληνικές ομάδες μπορούν να πιστέψουν πως μπορούν να κάνουν αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός. Η κατάκτηση του Conference League βοήθησε την Ελλάδα να ονειρευτεί. Και οι υπόλοιπες ομάδες, όπως τώρα η ΑΕΚ, εμείς, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, πρέπει να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, να προχωρήσουμε μπροστά και να κάνουμε το ποδόσφαιρο ακόμη πιο όμορφο στην Ελλάδα. Το πρωτάθλημα είναι δύσκολο. Τώρα έχουμε τρεις διοργανώσεις. Εμείς θα παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Βασιζόμαστε στον ελληνικό πυρήνα που έχουμε και έχουμε και άλλους παίκτες και πιστεύω ότι θα δείξουμε τον καλύτερο μας εαυτό και πρέπει να ονειρευόμαστε για τα καλύτερα».

Για τις μεταγραφές ειπε: «Το ρόστερ μας είναι πλήρες πάνω κάτω. Έρχεται ένας σέντερ φορ, τώρα αν τύχει κάτι που δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε, θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Δε ξέρεις τι μπορεί να σου τύχει τελευταία στιγμή. Μπορεί να έρθει κάτι μπορεί να μην έρθει και τίποτα αλλά δε θα πάρουμε κάποιον απλά για να πάρουμε. Θα πρέπει να είναι κάποιος που θα μας βοηθήσει αρκετά».

Ο Δημήτρης Μπούσης σχολίασε: «Θα πάρουμε ένα παιχνίδι τη φορά, αυτός είναι ο τρόπος που σκέψης μας, θα κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε. Ολα είναι πιθανά για εμάς».