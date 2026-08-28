Πειραιάς: Συνελήφθη ψυχίατρος που παρασκεύαζε ναρκωτικά - Στο πελατολόγιο πασίγνωστη τραγουδίστρια

Μια υπόθεση ναρκωτικών που θυμίζει σενάριο κινηματογραφικής ταινίας έρχεται στο φως. Πρωταγωνιστής είναι ένας ψυχίατρος, ο οποίος αντί να προσφέρει τις ιατρικές του υπηρεσίες, φέρεται να έφτιαχνε χημικά ναρκωτικά.

Το πελατολόγιο του κυκλώματος, μάλιστα, κρύβει εκπλήξεις, αφού σύμφωνα με το star.gr, ανάμεσα στους «πελάτες» φιγουράρει το όνομα γνωστής τραγουδίστριας, η οποία αγόραζε συστηματικά κοκαΐνη.

Ο γιατρός εκμεταλλευόταν τις γνώσεις του για να φτιάχνει και να συνθέτει τα χημικά ναρκωτικά, ενώ ο συνεργός του, που συνελήφθη στο Χαϊδάρι, είχε τον ρόλο του «ντίλερ», κάνοντας τις παραδόσεις στους πελάτες. Το πιο «καυτό» στοιχείο, ωστόσο, που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές είναι οι ιδιόχειρες σημειώσεις των δραστών με το πελατολόγιό τους.

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