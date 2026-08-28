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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Μια ξεχωριστή γιορτή αγάπης για τους ηλικιωμένους στην Παναγία την Γοργοεπήκοο

ηλικιωμενοι εκδηλωση ηρακλειο
clock 16:24 | 28/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μέσα σε κλίμα χαράς και οικογενειακής θαλπωρής πραγματοποιήθηκε καλοκαιρινή εκδήλωση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Παναγία η Γοργοεπήκοος» του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Μηνά Ηρακλείου, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγενίου. Η όμορφη αυτή βραδιά ήταν αφιερωμένη στους ηλικιωμένους που φιλοξενούνται στη Μονάδα, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μουσική, τραγούδι και παραδοσιακούς χορούς. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Λαογραφικός Όμιλος Μανώλη και Λαζάρου Χνάρη, καθώς και το συγκρότημα του Λευτέρη Ταμπακάκη, προσφέροντας στιγμές χαράς και ψυχαγωγίας στους παρευρισκομένους.

αρχιεπισκοπος ευγενιος

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος, απευθυνόμενος με ιδιαίτερη αγάπη στους φιλοξενουμένους της Μονάδας, αναφέρθηκε στη σημασία της έμπρακτης φροντίδας και της ανθρώπινης παρουσίας, υπογραμμίζοντας ότι οι άνθρωποι που διαμένουν σε αυτήν αποτελούν μέλη της μεγάλης οικογένειας της Εκκλησίας. «Εδώ υπάρχει αγάπη από όλους και η στοργή της Εκκλησίας μας. Οι άνθρωποι που μένουν εδώ είναι οικογένειά μας και δικοί μας άνθρωποι. Εδώ βρίσκουν ανάπαυση ψυχής και αυτό είναι και το ζητούμενο», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σεβασμιώτατος.

εκδηλωση αρχιεπισκοπης

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων, π. Γεώργιος Χανιωτάκης, εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς τον Σεβασμιώτατο για τη διαρκή στήριξη και το ενδιαφέρον της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην καθημερινή προσπάθεια των εργαζομένων, οι οποίοι με αγάπη, συνέπεια και σεβασμό διακονούν τους ηλικιωμένους που φιλοξενούνται στη Μονάδα.

συγκροτημα χναρη

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα χαράς και συγκίνησης, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά ότι η φροντίδα των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας δεν αποτελεί απλώς κοινωνική προσφορά, αλλά έκφραση αγάπης, σεβασμού και ουσιαστικής ανθρώπινης κοινωνίας.

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