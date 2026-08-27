Κρήτη: 38χρονος απείλησε τον αδελφό του με κυνηγετική καραμπίνα μπροστά στο παιδί του!

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Στη σύλληψη ενός 38χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές σε χωριό της Κισσάμου, μετά από περιστατικό απειλής σε βάρος του αδελφού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια διαπληκτίστηκαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Ο 38χρονος φέρεται να επέστρεψε λίγο αργότερα κρατώντας κυνηγετική καραμπίνα και να απείλησε τον αδελφό του. Το περιστατικό σημειώθηκε μάλιστα μπροστά στο ανήλικο παιδί του.

Ο άνδρας συνελήφθη από την Αστυνομία, ενώ η καραμπίνα κατασχέθηκε. Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση.

Με πληροφορίες από zarpanews.gr

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