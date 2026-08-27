Λασίθι: Σε κατάσταση συναγερμού την Παρασκευή 28 Αυγούστου – Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και φαράγγια

Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, η κατηγορία Κινδύνου Πυρκαγιάς για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου είναι κατηγορίας 5 (κόκκινο ή κατάσταση συναγερμού). Όλες οι Υπηρεσίες και τα Τεχνικά Μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας στην περιοχή έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code), αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Ειδικά για το Λασίθι με απόφαση που έχει υπογράψει ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου Ιωάννης Ανδρουλάκης καθώς και βάσει της αρ. 9/24 Πυροσβεστικής Διάταξης τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο της προληπτικής απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση και ευαίσθητες περιοχές (όπως τα φαράγγια).

Ειδικότερα, για την Π.Ε. Λασιθίου, η απαγόρευση κυκλοφορίας περιλαμβάνει τις παρακάτω περιοχές:

Αζιλακόδασος, Δήμου Αγίου Νικολάου

Δάσος Βαθύ, Δήμου Αγίου Νικολάου

Δάσος Θρυπτής, Δήμου Ιεράπετρας

[Δάσος Καλού Χωριού, Δήμου Αγίου Νικολάου & Μεσελέρων, Δήμου Ιεράπετρας

Δάσος Σελάκανου, Δήμου Ιεράπετρας

Κυπαρισσόδασος Κριτσάς, Δήμου Αγίου Νικολάου

Δάσος Κρούστα, Δήμου Αγίου Νικολάου

Φοινικόδασος Βάι, Δήμου Σητείας (καθημερινά 22:00 – 06:00)

Φαράγγια (καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου):

Φαράγγι Ρίχτη, Δήμου Σητείας

Φαράγγι Κριτσάς, Δήμου Αγίου Νικολάου

Φαράγγι Ζάκρου, Δήμου Σητείας

Φαράγγι Χοχλακιών, Δήμου Σητείας

Φαράγγι Σαρακήνας, Δήμου Ιεράπετρας

Φαράγγι Περβολακίων, Δήμου Σητείας

Της ανωτέρω απαγόρευσης εξαιρούνται τα πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές αυτές, αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους από και προς την κατοικία ή την εργασία τους.

Επίσης, εξαιρούνται τα οχήματα και το προσωπικό των κρατικών υπηρεσιών και των Ο.Τ.Α. που ασχολούνται με την εποπτεία, συντήρηση ή αντιμετώπιση συμβάντων, καθώς και τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που εκτελούν χρέη επιτήρησης ή δασοπυρόσβεσης μετά από συνεννόηση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις απαγορεύεται ρητά:

Η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, χορτολιβαδικών εκτάσεων και βοσκότοπων

Η χρήση πυρός στην ύπαιθρο για οποιαδήποτε εκδήλωση

Το κάπνισμα σε κυψέλες μελισσών

Η εκτέλεση θερμών εργασιών (συγκόλληση, τροχός κοπής, κ.ά.)

Η χρήση υπαίθριων ψησταριών οποιουδήποτε καυσίμου

Η χρήση αερομεταφερόμενων ιπτάμενων φαναριών (Sky Lanterns) και ειδών πυροτεχνίας

Στους παραβάτες επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα, ενώ οι παραβάσεις κοινοποιούνται στην αδειοδοτούσα Αρχή για περαιτέρω ενέργειες

Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης:

199 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

112 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

100 ΕΛΑΣ

166 ΕΚΑΒ

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