Εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις 16,8 εκατ. ευρώ σε πληγέντες κτηνοτρόφους

Σε κίνηση στήριξης της ελληνικής κτηνοτροφίας προχωρά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την έγκριση αποζημιώσεων ύψους 16,8 εκατ. ευρώ για την απώλεια εισοδήματος που υπέστησαν πληγέντες κτηνοτρόφοι σε συνολικά 2.806 εκμεταλλεύσεις εξαιτίας της ευλογιάς, του αφθώδους πυρετού και της πανώλης.

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, καταβάλλονται συνολικά 16.843.162,50 ευρώ για το Α΄ εξάμηνο του 2026. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Δεκέμβριο το ΥΠΑΑΤ είχε καταβάλει ετήσιες αποζημιώσεις 28.496.475 ευρώ για απώλεια εισοδήματος για 2.339 εκμεταλλεύσεις για το 2025. Θα ακολουθήσει επόμενη πληρωμή για το Β΄ εξάμηνο του 2026. Μέχρι σήμερα, το σύνολο των αποζημιώσεων ανέρχεται σε 45.339.637 ευρώ.

Η αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος καλύπτει τη ζημία που υφίστανται οι εκτροφείς όταν, στο πλαίσιο των υγειονομικών μέτρων, αναγκάζονται να θανατώσουν ζώα και να παραμείνουν για ένα διάστημα με μειωμένο ζωικό κεφάλαιο και παραγωγική δυνατότητα. Με τον τρόπο αυτό, το κράτος στηρίζει τους παραγωγούς ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν τη δραστηριότητά τους και να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Η ενίσχυση αφορά όλους τους κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, τον αφθώδη πυρετό και την πανώλη των μικρών μηρυκαστικών κατά το διάστημα έως το τέλος Ιουνίου 2026. Πρόκειται για μια σημαντική οικονομική παρέμβαση προς τους κτηνοτρόφους που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των επιζωοτιών, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για τον κλάδο, και σηματοδοτεί την έμπρακτη στήριξη της κυβέρνησης και του ΥΠΑΑΤ στην ελληνική κτηνοτροφία.

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