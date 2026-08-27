Η Νατάσσα Μποφίλιου ανέβασε φωτογραφίες με τον σύζυγό της από τη Φολέγανδρο

Η Νατάσσα Μποφίλιου πήγε στη Φολέγανδρο για διακοπές και ανέβασε φωτογραφίες με τον σύζυγό της, Χρήστο Κουρτέλη.
Η τραγουδίστρια ανέφερε πως είναι ευγνώμων που κατάφερε να περάσει εκεί μερικές ημέρες και το φετινό καλοκαίρι.
"Ωραίος και ο Αθηναϊκός ρομαντισμός, δε λέω, αλλά σαν το ρομάντζο στο Νησί δεν έχει... Ευγνωμοσύνη που βρεθήκαμε στο βράχο του άλλη μία χρονιά", έγραψε στη λεζάντα.
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