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GOSSIP - LIFESTYLE

Η Νατάσσα Μποφίλιου ανέβασε φωτογραφίες με τον σύζυγό της από τη Φολέγανδρο

μοφ
clock 18:00 | 27/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Νατάσσα Μποφίλιου πήγε στη Φολέγανδρο για διακοπές και ανέβασε φωτογραφίες με τον σύζυγό της, Χρήστο Κουρτέλη.

Η τραγουδίστρια ανέφερε πως είναι ευγνώμων που κατάφερε να περάσει εκεί μερικές ημέρες και το φετινό καλοκαίρι.

"Ωραίος και ο Αθηναϊκός ρομαντισμός, δε λέω, αλλά σαν το ρομάντζο στο Νησί δεν έχει... Ευγνωμοσύνη που βρεθήκαμε στο βράχο του άλλη μία χρονιά", έγραψε στη λεζάντα.

A post shared by Natassa Bofiliou (@natassabofiliouofficial)

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Νατάσσα Μποφίλιου Σύζυγος
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