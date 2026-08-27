Στη Βουλή οι σεισμόπληκτοι της Μινώα Πεδιάδας για το νέο πλαίσιο στεγαστικής αρωγής

Στη Βουλή μεταφέρεται αύριο, Παρασκευή 28 Αυγούστου, η αγωνία των σεισμόπληκτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, καθώς ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων «Η Ελπίδα» καλείται να συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί, στην Αίθουσα Γερουσίας, με αντικείμενο το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το νέο πλαίσιο στεγαστικής αρωγής και λοιπών ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές.

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου θα έχουν στη διάθεσή τους τρία λεπτά για να παρουσιάσουν τις θέσεις και τις προτάσεις τους σχετικά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, ενώ στη συνέχεια είναι πιθανό να δεχθούν ερωτήσεις από τα μέλη της Επιτροπής.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει, μεταξύ άλλων, αλλαγές στο πλαίσιο κρατικής αρωγής μετά από φυσικές καταστροφές, καθώς και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τη στεγαστική συνδρομή και την ιδιωτική ασφάλιση επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών.

Η πρόσκληση προς τον Σύλλογο «Η Ελπίδα» αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να μεταφερθούν στη Βουλή τα προβλήματα και οι εκκρεμότητες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι σεισμόπληκτοι της Μινώα Πεδιάδας, σχεδόν πέντε χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό.

Ο Σύλλογος μπορεί, παράλληλα με την προφορική του τοποθέτηση, να καταθέσει και γραπτό υπόμνημα στην Επιτροπή, καταγράφοντας αναλυτικά τις θέσεις και τα αιτήματά του.

Η αυριανή παρουσία του «Η Ελπίδα» στη Βουλή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η συζήτηση για το νέο πλαίσιο κρατικής αρωγής έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σεισμόπληκτοι ζητούν οριστικές λύσεις, επιτάχυνση των διαδικασιών και αποτελεσματική στήριξη για την αποκατάσταση των περιουσιών τους.

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