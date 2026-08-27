Ηράκλειο: Βεντέμα... αλλά ο δάκος καραδοκεί

Ολα "δείχνουν" μία καλή ελαιοκομική περίοδο στην Κρήτη, όσον αφορά τουλάχιστον, την ποσότητα. Τα δέντρα ειναι φορτωμένα, η βεντέμα δεδομένη, και μετά την περυσινή "κακή" χρονιά, οι παραγωγοί προετοιμάζονται για την νέα περίοδο.

Ωστόσο ο δάκος ...καραδοκεί!

Αγρότες από διάφορες περιοχές του Ηρακλείου ανησυχούν, καθώς παρατηρούνται αυξημένοι πληθυσμοί του εντόμου και παραπονιούνται ότι το πρόγραμμα της δακοκτονίας... δεν έχει φτάσει καθόλου στα λιόφυτά τους, ή έχει γίνει μόνο ένας ψεκασμός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον καρπό.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή της Ρένας Σημειαντωνάκη ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης, είπε ότι σε διάφορες περιοχές έχουν γίνει έως και τρεις ψεκασμοί, στη Μεσαρά λόγω καιρικών συνθηκών ένας, και κάλεσε τους αγρότες σε όσες περιοχές δεν έχουν γίνει ψεκασμοί, να επικοινωνούν με την αρμόδια Δ/νση της Περιφέρειας.

Ο σκόπελος με τα φάρμακα της δακοκτονίας, ξεπεράστηκε, οι εργολάβοι και τα συνεργεία δουλεύουν, είπε ο κ. Τζεδάκης, εκτιμώντας ότι η νέα ελαιοκομική περίοδος θα εξελιχθεί καλά για το νησί.

Image

(ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης)

Παράλληλα, σε διάφορες περιοχές, όπως στον Δήμο Μαλεβιζίου, παρατηρείται μαζική πτώση του καρπού, κάτι που οφείλεται στον ρυγχίτη της ελιάς, ένα έντομο που μπορεί να προκαλέσει σημαντικές απώλειες στην παραγωγή μέσω της καρπόπτωσης και της μείωσης της ελαιοπεριεκτικότητας, όταν δεν εντοπιστεί και δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις οι παραγωγοί πρέπει να συμβουλευτούν τον γεωπόνο τους, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: "Σαφάρι" ελέγχων από την Τουριστική Αστυνομία - Πλήθος παραβάσεων σε βορρά και νότο

Ηράκλειο: Μητέρα προστάτευσε το παιδί της από το τροχαίο και τραυματίστηκε η ίδια

Κρήτη - Τέλος Ανθεκτικότητας: Στα "χαρακώματα" με την κυβέρνηση οι τουριστικοί δήμοι για τα έσοδα



