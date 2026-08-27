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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη - πυρκαγιές: Σε κατάσταση συναγερμού, για πρώτη φορά φέτος, την Παρασκευή

ελικόπτερο
clock 13:42 | 27/08/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Στο υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας για δασικές πυρκαγιές περνά την Παρασκευή 28 Αυγούστου, σχεδόν ολόκληρη η Κρήτη, καθώς οι περισσότερες περιοχές του νησιού τίθενται για πρώτη φορά φέτος σε Κατηγορία Κινδύνου 5, Κατάσταση Συναγερμού. Οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους, δημιουργούν ένα εξαιρετικά επικίνδυνο σκηνικό, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Έκκληση προς τους πολίτες απευθύνει η Πυροσβεστική ζητώντας αυξημένη προσοχή και αποφυγή κάθε δραστηριότητας που μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή ακόμη και έναν μικρό σπινθήρα.

Στο πλαίσιο αυτό, συνιστάται να μην πραγματοποιούνται καύσεις κλαδιών και απορριμμάτων, να αποφεύγεται η χρήση εργαλείων κοπής, τροχών και συσκευών που αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στην απόρριψη τσιγάρων.

κοκκινος συβαγερμός πυρκαγιές

Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να τηρούν τις απαγορεύσεις πρόσβασης σε δάση και περιοχές υψηλού κινδύνου και να ενημερώνονται μόνο από τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών.Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά, θα πρέπει να καλέσει άμεσα το 199 ή το 112, δίνοντας όσο το δυνατόν ακριβέστερα στοιχεία για την τοποθεσία.

Οι πυροσβέστες επισημαίνουν ότι σε αυτές τις συνθήκες ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να εξελιχθεί σε ανεξέλεγκτο μέτωπο.

Η αυριανή ημέρα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την Κρήτη.

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