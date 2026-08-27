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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Μητέρα προστάτευσε το παιδί της από το τροχαίο και τραυματίστηκε η ίδια

ΕΚΑΒ
clock 11:16 | 27/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δύο άνθρωποι μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στο Ηράκλειο μετά το τροχαίο που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 9, όταν ένα δίκυκλο, κάτω από συνθήκες που εξετάζονται, παρέσυρε γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο μαζί με το παιδί της.

Η γυναίκα αντιλήφθηκε έγκαιρα το δίκυκλο και, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόλαβε να προστατεύσει το παιδί, με αποτέλεσμα να μην τραυματιστεί.

Τόσο η ίδια όσο και ο οδηγός του δικύκλου διακομίστηκαν στο Ηράκλειο, όπου παραμένουν για νοσηλεία.

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