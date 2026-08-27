Γαβαλάς: Βρέθηκε στην Ιεράπετρα και μετέτρεψε παραδοσιακή χειροποίητη μαξιλαροθήκη σε τουνίκ

Ο Λάκης Γαβαλάς βρέθηκε στο νησί μας και πήγε μέχρι την Ιεράπετρα. Ο γνωστός σχεδιαστής πόσταρε φωτογραφίες από το ταξίδι του και εντύπωση έκανε η μπλούζα που φορούσε.

Ο ίδιος όπως αποκάλυψε πως προέρχεται από μια χειροποίητη μαξιλαροθήκη την οποία του δώρισαν.

«Καλησπέρα φίλοι μου!! Σήμερα η τελευταία μέρα στην υπέροχη Ιεράπετρα και τις ονειρικές παραλίες ειδικά αυτές μπροστά στο #κακκosbeach στο Κουτσουνάρι… Η τουνίκ μου με τις ρίγες είναι παλιά χειροποίητη μαξιλαροθήκη στον αργαλειό, που μου την δώρισε η @coore, όταν της είπα ότι ψάχνω κάτι αυθεντικό!! Αφού λοιπόν το απέκτησα, άνοιξα 3 τρύπες, και το έκανα μια υπέροχη τουνίκ!! Πόσες τεχνικές και αριστουργήματα τείνουν να εξαφανιστούν, μιας και οι νέες γενιές δεν τις διαιωνίζουν. Αγαπώ την Ελλάδα μου με τις υπέροχες τεχνικές στην κλωστοϋφαντουργία!!», έγραψε.

Διαβάστε επίσης

Κόκοτας: Συγκλονίζει η σύζυγός του στο Live News

Η Μαστροκώστα σήμερα θα γινόταν 56 ετών