Μπραν – ΠΑΟΚ στις 20:00: Κρίσιμη ''μάχη'' για την ευρωπαϊκή συνέχεια

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει απόψε (27/8-20:00, OPEN) στο Μπέργκεν την Μπραν, με μοναδικό στόχο να πάρει το αποτέλεσμα που θα του χαρίσει την πρόκριση και θα του επιτρέψει να συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι στη League Phase του Conference League

Το 1-1 της Τούμπας άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς. Ο «Δικέφαλος» είχε την ποιότητα και τις ευκαιρίες για να πάρει προβάδισμα, όμως η αστοχία και η έλλειψη συγκέντρωσης τον υποχρέωσαν να ταξιδέψει στη Νορβηγία χωρίς το πλεονέκτημα που θα μπορούσε να έχει.

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι έδειξε πάντως ότι διαθέτει περισσότερες λύσεις και μεγαλύτερη ποιότητα από την αντίπαλό της. Το ζητούμενο πλέον είναι να το αποδείξει και στο «Μπραν Στάντιον», αποφεύγοντας τα λάθη του πρώτου αγώνα.

Χωρίς Ζίβκοβιτς και Καμαρά

Ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί χωρίς τον αρχηγό του, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, καθώς η UEFA δεν άλλαξε την ποινή των δύο αγωνιστικών που του είχε επιβληθεί για την αποβολή του στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ.

Εκτός πλάνων βρίσκεται επίσης ο Μαντί Καμαρά, με τον Λίσι να καλείται να βρει τις λύσεις ώστε η ομάδα του να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική.

Η ψυχολογία πάντως έχει ανέβει μετά την εύκολη νίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στον Λεβαδειακό και στον ΠΑΟΚ υπάρχει πίστη ότι η ομάδα μπορεί να φύγει από τη Νορβηγία με το πολυπόθητο εισιτήριο.

Όλα για την πρόκριση στο Μπέργκεν

Το «Μπραν Στάντιον», χωρητικότητας περίπου 17.500 θεατών, αναμένεται να αποτελέσει το μεγάλο όπλο των γηπεδούχων. Ο ΠΑΟΚ, όμως, γνωρίζει πως έχει μπροστά του 90 λεπτά για να πάρει τη νίκη. Αν δεν υπάρξει νικητής στην κανονική διάρκεια, θα ακολουθήσει παράταση και, εφόσον χρειαστεί, πέναλτι.

Η αποστολή είναι ξεκάθαρη: ο ΠΑΟΚ δεν θέλει εισιτήριο επιστροφής στη Θεσσαλονίκη, αλλά εισιτήριο για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής του πορείας.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το OPEN

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