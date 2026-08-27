Αυγουστιάτικη Πανσέληνος στα Μάλια: Μητσιάς και Νέγκα σε μια μαγευτική μουσική βραδιά στο Μινωικό Ανάκτορο

Ο Δήμος Χερσονήσου συμμετέχει στον φετινό εορτασμό της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου, την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, ώρα 21.00, με μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση στο Μινωικό Ανάκτορο Μαλίων, έναν εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο της Κρήτης. Η εκδήλωση εντάσσεται στον πανελλαδικό εορτασμό της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου 2026, που διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού, υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και πραγματοποιείται από τον Δήμο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο του 6ου Φεστιβάλ Κρήτης.



Στο μοναδικό σκηνικό που συνθέτουν ο αρχαιολογικός χώρος του Μινωικού Ανακτόρου και το φως της πανσελήνου, οι αγαπημένοι λαϊκοί ερμηνευτές Μανώλης Μητσιάς και Γιώτα Νέγκα συναντώνται επί σκηνής, σε μια μελωδική μουσική βραδιά που φιλοδοξεί να μείνει αξέχαστη στο κοινό.



Στην ιδιαίτερη μουσική αυτή συνάντηση συμμετέχει σταθερά και αδιάλειπτα η Χορωδία Μαλίων, υπό τη διεύθυνση της Άννας Κώτη, προσθέτοντας τη δική της ξεχωριστή παρουσία στην πιο ατμοσφαιρική εκδήλωση του καλοκαιριού.



Για 27η συνεχή χρονιά, η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος ενώνει αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία σε ολόκληρη την Ελλάδα σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού. Τη νύχτα της πανσελήνου, χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλη τη χώρα ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό, προσφέροντας μοναδικές στιγμές πολιτισμού κάτω από το φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού.



Ο Δήμος Χερσονήσου, με τη διοργάνωση της εκδήλωσης στο Μινωικό Ανάκτορο Μαλίων, συμβάλλει σε αυτή τη μεγάλη γιορτή πολιτισμού, αναδεικνύοντας έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης.



Ο Δήμαρχος Χερσονήσου, Ζαχαρίας Δοξαστάκης, δήλωσε:



«Η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος είναι μια μοναδική γιορτή πολιτισμού, που μας δίνει την ευκαιρία να απολαύσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά με έναν διαφορετικό, ξεχωριστό τρόπο. Στον Δήμο Χερσονήσου έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να συμμετέχουμε και φέτος σε αυτή τη μεγάλη πανελλαδική διοργάνωση, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τα ελληνικά καλοκαίρια.



Η σύμπραξη του Μανώλη Μητσιά και της Γιώτας Νέγκα με τη Χορωδία Μαλίων, κάτω από το υποβλητικό φως της πανσελήνου σμίγει ιδανικά την πολιτιστική μας κληρονομιά με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.



Προσκαλούμε και φέτος κατοίκους και επισκέπτες να συμμετέχουν σε αυτή τη μοναδική εμπειρία και να απολαύσουν τη μαγευτική βραδιά σε ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Κρήτης, το παλάτι των Μαλίων, ένα από τα έξι Μινωικά Ανάκτορα της Κρήτης που έχουν αναγνωριστεί ως μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Ευχαριστούμε το Υπουργείο Πολιτισμού, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης και, βέβαια, τη Χορωδία Μαλίων για τη συνεργασία στην επιτυχία της εμβληματικής αυτής ετήσιας διοργάνωσης, μέσα σε έναν χώρο με τόσο ισχυρό ιστορικό και πολιτιστικό συμβολισμό, που διασφαλίζει τις προϋποθέσεις για μια αξέχαστη εμπειρία.»

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