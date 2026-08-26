Η ΑΕΚ στα αστέρια σε βραδιά-όνειρο-4-0 τη Λέφσκι Σόφιας-Οι 36 ομάδες της League Phase(vid)

Πιο εύκολα και πιο επιβλητικά απ΄ότι περίμενε κι ο πλέον αισιόδοξος οπαδός της, η ΑΕΚ προκρίθηκε στη League Phase του Champions League επιστρέφοντας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από οκτώ χρόνια. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συνέτριψε 4-0 τη Λέφσκι Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφεια και σε συνδυασμό με το 0-0 του πρώτου αγώνα, πήρε πανηγυρικά την πρόκριση. Δύο γκολ πέτυχε ο Βάργκα (12΄,29΄) και από ένα οι Γιόβιτς (7΄), Μάριν (55΄πεν.)
Το τελικό 4-0 αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη νίκη της ΑΕΚ σε επίπεδο Κυπέλλου Πρωταθλητριών/Champions League, μετά το 6-1 επί της Πόρτο το 1978.
Ό,τι ακριβώς ονειρεύεται μία ομάδα σε ένα τέτοιο ματς, το πέτυχε η ΑΕΚ. Αιφνιδίασε σε απόλυτο βαθμό και ισοπέδωσε την αντίπαλό της στο πρώτο 20λεπτο, αυτό που χαρακτηρίζεται ως το πιο κρίσιμο σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Στο 7΄ από σέντρα του Λάζαρου Ρότα, ο Γιόβιτς με κεφαλιά-δυναμίτη άνοιξε το σκορ. Στο 12΄ από κεφαλιά-πάσα του Ρέλβας ο Βάργκα πλάσαρε τον Βούτσοφ για το 2-0 και στο 29΄ πάλι ο Βάργκα από κόρνερ του Μάγερ έγραψε με κεφαλιά το 3-0, με τον γκολκίπερ της Λέφσκι να φέρει ακέραια την ευθύνη.
Τι άλλο μπορούσε να ζητήσει η ΑΕΚ; Το ματς είχε πάρει πια το δρόμο του. Τι κι αν η Λέφσκι βγήκε με μεγαλύτερη διάθεση να διασώσει τα προσχήματα στο β΄ ημίχρονο; Ο Γιόβιτς κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή από τον Αλνταϊρ και ο Μάριν με εύστοχη εκτέλεση πέτυχε το 4-0 στο 55΄. Απέμεναν ακόμα 35 λεπτά για να ολοκληρωθεί η τυπική διαδικασία με τους φίλους της ΑΕΚ να πανηγυρίζουν και τους ανθρώπους της να ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους για το Μόντε Κάρλο και την αυριανή κλήρωση της League Phase.
Διαιτητής: Κλεμάν Τουρπέν (Γαλλία)
Κίτρινες: Μάριν, Πήλιος
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάριν (86΄ Αριάγκα), Κάιρινεν, Μάγερ (81΄ Ζούμπκοφ), Κοϊτά (72΄ Μάνταλος), Βάργκα (81΄ Ζίνι), Γιόβιτς (86΄ Γκατσίνοβιτς).
ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ (Χούλιο Βελάσκεθ): Βούτσοφ, Αλνταϊρ, Ντιμιτρόφ, Σεραφίμοφ, Σεντέγιες, Μουμπάρικ, Μαϊκόν (63΄ Κουσό), Όκο-Φλεξ (76΄ Σουλά), Σερζίνιο (82΄ Μίτκοφ), Έβερτον (63΄ Τρντιν), Ρεϊνάλντο (63΄ Περέα)
Οι 36 ομάδες της League Phase
Pot 1
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
Ρεάλ (Ισπανία)
Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)
Λίβερπουλ (Αγγλία)
Ίντερ (Ιταλία)
Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)
Άρσεναλ (Αγγλία)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)
Pot 2
Μπορούσια Ντόρτμουντ (Γερμανία)
Ρόμα (Ιταλία)
Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)
Άστον Βίλα (Αγγλία)
Πόρτο (Πορτογαλία)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)
Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο)
Μπέτις (Ισπανία)
Αϊντχόφεν (Ολλανδία)
Pot 3
Φέγενορντ (Ολλανδία)
Λιλ (Γαλλία)
Νάπολι (Ιταλία)
Λειψία (Γερμανία)
Βιγιαρεάλ (Ισπανία)
Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)
Γαλατασαράι (Τουρκία)
Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
Pot 4
ΛΑΣΚ (Αυστρία)
Σλάβια Πράγας (Τσεχία)
Στουτγκάρδη (Γερμανία)
Κόμο (Ιταλία)
Λανς (Γαλλία)
Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)
Βίκινγκ (Νορβηγία)
ΑΕΚ (Ελλάδα)
Τσέλιε ή Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβενία ή Σλοβακία)
Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στα playoffs
Φενέρμπαχτσε – Λιόν 1-1
Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Βίκινγκ 2-2
Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ 0-0
Σέλτικ – ΛΑΣΚ 3-0
Χάποελ Μπερ Σεβά – Σαμπάχ 2-1
Ναϊμέγκεν – Μπόντο Γκλιμτ 1-3
Σλόβαν Μπρατισλάβας – Τσέλιε 1-1
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των ρεβάνς στα playoffs
Σαμπάχ – Χάποελ Μπερ Σεβά 5-2
Μπόντο Γκλιμτ – Ναϊμέγκεν 3-0
ΛΑΣΚ – Σέλτικ 5-1 παρ. (4-1 κ.δ.)
ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας 4-0
Τσέλιε – Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-1
Λιόν – Φενέρμπαχτσε 1-2
Βίκινγκ – Ντίναμο Ζάγκρεμπ 3-1