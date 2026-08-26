Η ΑΕΚ στα αστέρια σε βραδιά-όνειρο-4-0 τη Λέφσκι Σόφιας-Οι 36 ομάδες της League Phase(vid)

Πιο εύκολα και πιο επιβλητικά απ΄ότι περίμενε κι ο πλέον αισιόδοξος οπαδός της, η ΑΕΚ προκρίθηκε στη League Phase του Champions League επιστρέφοντας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από οκτώ χρόνια. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συνέτριψε 4-0 τη Λέφσκι Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφεια και σε συνδυασμό με το 0-0 του πρώτου αγώνα, πήρε πανηγυρικά την πρόκριση. Δύο γκολ πέτυχε ο Βάργκα (12΄,29΄) και από ένα οι Γιόβιτς (7΄), Μάριν (55΄πεν.)

Το τελικό 4-0 αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη νίκη της ΑΕΚ σε επίπεδο Κυπέλλου Πρωταθλητριών/Champions League, μετά το 6-1 επί της Πόρτο το 1978.

Ό,τι ακριβώς ονειρεύεται μία ομάδα σε ένα τέτοιο ματς, το πέτυχε η ΑΕΚ. Αιφνιδίασε σε απόλυτο βαθμό και ισοπέδωσε την αντίπαλό της στο πρώτο 20λεπτο, αυτό που χαρακτηρίζεται ως το πιο κρίσιμο σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Στο 7΄ από σέντρα του Λάζαρου Ρότα, ο Γιόβιτς με κεφαλιά-δυναμίτη άνοιξε το σκορ. Στο 12΄ από κεφαλιά-πάσα του Ρέλβας ο Βάργκα πλάσαρε τον Βούτσοφ για το 2-0 και στο 29΄ πάλι ο Βάργκα από κόρνερ του Μάγερ έγραψε με κεφαλιά το 3-0, με τον γκολκίπερ της Λέφσκι να φέρει ακέραια την ευθύνη.



Τι άλλο μπορούσε να ζητήσει η ΑΕΚ; Το ματς είχε πάρει πια το δρόμο του. Τι κι αν η Λέφσκι βγήκε με μεγαλύτερη διάθεση να διασώσει τα προσχήματα στο β΄ ημίχρονο; Ο Γιόβιτς κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή από τον Αλνταϊρ και ο Μάριν με εύστοχη εκτέλεση πέτυχε το 4-0 στο 55΄. Απέμεναν ακόμα 35 λεπτά για να ολοκληρωθεί η τυπική διαδικασία με τους φίλους της ΑΕΚ να πανηγυρίζουν και τους ανθρώπους της να ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους για το Μόντε Κάρλο και την αυριανή κλήρωση της League Phase.

Διαιτητής: Κλεμάν Τουρπέν (Γαλλία)



Κίτρινες: Μάριν, Πήλιος







ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάριν (86΄ Αριάγκα), Κάιρινεν, Μάγερ (81΄ Ζούμπκοφ), Κοϊτά (72΄ Μάνταλος), Βάργκα (81΄ Ζίνι), Γιόβιτς (86΄ Γκατσίνοβιτς).



ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ (Χούλιο Βελάσκεθ): Βούτσοφ, Αλνταϊρ, Ντιμιτρόφ, Σεραφίμοφ, Σεντέγιες, Μουμπάρικ, Μαϊκόν (63΄ Κουσό), Όκο-Φλεξ (76΄ Σουλά), Σερζίνιο (82΄ Μίτκοφ), Έβερτον (63΄ Τρντιν), Ρεϊνάλντο (63΄ Περέα)

Οι 36 ομάδες της League Phase

Pot 1

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Ρεάλ (Ισπανία)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)

Λίβερπουλ (Αγγλία)

Ίντερ (Ιταλία)

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)

Άρσεναλ (Αγγλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

Pot 2

Μπορούσια Ντόρτμουντ (Γερμανία)

Ρόμα (Ιταλία)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)

Άστον Βίλα (Αγγλία)

Πόρτο (Πορτογαλία)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)

Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο)

Μπέτις (Ισπανία)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)

Pot 3

Φέγενορντ (Ολλανδία)

Λιλ (Γαλλία)

Νάπολι (Ιταλία)

Λειψία (Γερμανία)

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)

Γαλατασαράι (Τουρκία)

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Pot 4

ΛΑΣΚ (Αυστρία)

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)

Στουτγκάρδη (Γερμανία)

Κόμο (Ιταλία)

Λανς (Γαλλία)

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)

Βίκινγκ (Νορβηγία)

ΑΕΚ (Ελλάδα)

Τσέλιε ή Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβενία ή Σλοβακία)

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στα playoffs

Φενέρμπαχτσε – Λιόν 1-1

Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Βίκινγκ 2-2

Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ 0-0

Σέλτικ – ΛΑΣΚ 3-0

Χάποελ Μπερ Σεβά – Σαμπάχ 2-1

Ναϊμέγκεν – Μπόντο Γκλιμτ 1-3

Σλόβαν Μπρατισλάβας – Τσέλιε 1-1

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των ρεβάνς στα playoffs

Σαμπάχ – Χάποελ Μπερ Σεβά 5-2

Μπόντο Γκλιμτ – Ναϊμέγκεν 3-0

ΛΑΣΚ – Σέλτικ 5-1 παρ. (4-1 κ.δ.)

ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας 4-0

Τσέλιε – Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-1

Λιόν – Φενέρμπαχτσε 1-2

Βίκινγκ – Ντίναμο Ζάγκρεμπ 3-1