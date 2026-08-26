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ΥΓΕΙΑ

Αυτο το πρωινό θα το λατρέψει το έντερό σου

πρωινό
clock 15:27 | 26/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα πρωινό που βοηθά την καλή λειτουργία του εντέρου δεν χρειάζεται να είναι ούτε περίπλοκο ούτε ακριβό. Το βασικό είναι να περιλαμβάνει φυτικές ίνες, πρωτεΐνη και, όπου είναι κατάλληλο, τρόφιμα με ζωντανές καλλιέργειες.

Η βρώμη είναι μια εύκολη βάση, καθώς προσφέρει διαλυτές φυτικές ίνες. Μπορεί να συνδυαστεί με φρούτα, ξηρούς καρπούς και σπόρους, ώστε το γεύμα να αποκτήσει μεγαλύτερη ποικιλία. Ακτινίδιο, μήλο, αχλάδι, μούρα και μπανάνα είναι μερικές από τις επιλογές που μπορούν να μπουν στο πρωινό.

Σημαντικό ρόλο μπορεί να έχει και το φυσικό γιαούρτι με ζωντανές καλλιέργειες. Ένα μπολ με γιαούρτι, βρώμη, φρούτα, λίγους ξηρούς καρπούς και αλεσμένο λιναρόσπορο συνδυάζει πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και καλά λιπαρά.

Χρήσιμη προσθήκη είναι επίσης οι σπόροι chia και ο λιναρόσπορος, που προσφέρουν φυτικές ίνες και φυτικά ω-3 λιπαρά. Ωστόσο, όταν αυξάνονται οι φυτικές ίνες στη διατροφή, χρειάζεται παράλληλα επαρκής κατανάλωση νερού, ώστε να αποφεύγονται φουσκώματα και ενοχλήσεις.

Μια εναλλακτική επιλογή είναι ψωμί ολικής άλεσης με αυγό και αβοκάντο, μαζί με ένα φρούτο.

Το σημαντικότερο είναι η ποικιλία και η συνολική ποιότητα της διατροφής. Ένα μόνο πρωινό δεν αρκεί για την υγεία του εντέρου, η οποία επηρεάζεται από τις καθημερινές διατροφικές συνήθειες, την ενυδάτωση, την άσκηση και τον γενικότερο τρόπο ζωής.

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