Το στρες δεν επηρεάζει μόνο τη διάθεση και την ψυχολογία. Όταν γίνεται έντονο ή παρατεταμένο, μπορεί να επηρεάσει και την καρδιαγγειακή υγεία, καθώς ενεργοποιεί συνεχώς τους μηχανισμούς του οργανισμού που σχετίζονται με την αντίδραση «μάχης ή φυγής». Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ιδιαίτερη σημασία έχει το χρόνιο στρες, το οποίο μπορεί να συνδέεται με αυξημένη αρτηριακή πίεση και να επηρεάζει συμπεριφορές όπως ο ύπνος, η άσκηση και η διατροφή.



Τι συμβαίνει στην καρδιά όταν αγχωνόμαστε



Σε μια στρεσογόνο κατάσταση, ο οργανισμός απελευθερώνει ορμόνες όπως η αδρεναλίνη. Ως αποτέλεσμα, αυξάνονται προσωρινά οι παλμοί, η αναπνοή και η αρτηριακή πίεση, ώστε το σώμα να μπορέσει να ανταποκριθεί στην απειλή.

Όταν όμως αυτή η κατάσταση επαναλαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο οργανισμός παραμένει σε διαρκή «ετοιμότητα». Το χρόνιο στρες μπορεί να συμβάλει σε υψηλή αρτηριακή πίεση, φλεγμονώδεις διεργασίες και άλλες μεταβολές που επηρεάζουν την καρδιαγγειακή υγεία.



Παράλληλα, το στρες μπορεί να οδηγήσει σε συνήθειες που αυξάνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, όπως το κάπνισμα, η υπερκατανάλωση φαγητού, η μειωμένη σωματική δραστηριότητα, ο ανεπαρκής ύπνος και η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ.



Μπορεί το έντονο στρες να προκαλέσει καρδιακό επεισόδιο;



Το σοβαρό και ξαφνικό συναισθηματικό στρες μπορεί να προκαλέσει οξείες καρδιαγγειακές αντιδράσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί η λεγόμενη καρδιομυοπάθεια Takotsubo, γνωστή και ως «σύνδρομο ραγισμένης καρδιάς».

Πρόκειται για μια κατάσταση που μπορεί να εμφανιστεί μετά από έντονο συναισθηματικό ή σωματικό στρες και να προκαλέσει συμπτώματα παρόμοια με εκείνα ενός εμφράγματος, όπως πόνο στο στήθος και δύσπνοια. Συνήθως είναι προσωρινή, όμως απαιτεί άμεση ιατρική αξιολόγηση.



Οι γιατροί προειδοποιούν ότι νέος ή ανεξήγητος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, λιποθυμία ή πολύ γρήγοροι και ακανόνιστοι παλμοί δεν πρέπει να αποδίδονται απλώς στο άγχος. Χρειάζεται άμεση ιατρική εκτίμηση, καθώς τα συμπτώματα μπορεί να υποδηλώνουν σοβαρό καρδιακό πρόβλημα.



Πώς μπορεί να προστατευθεί η καρδιά



Η διαχείριση του στρες αποτελεί μέρος μιας συνολικότερης προσπάθειας για τη διατήρηση της καρδιαγγειακής υγείας. Οι ειδικοί προτείνουν:

Τακτική σωματική δραστηριότητα, η οποία μπορεί να βοηθήσει τόσο στη διαχείριση του στρες όσο και στον έλεγχο παραγόντων όπως η αρτηριακή πίεση και το βάρος.



Επαρκή και ποιοτικό ύπνο, καθώς η χρόνια έλλειψη ύπνου μπορεί να επιβαρύνει την υγεία.



Κοινωνική επαφή και υποστήριξη, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονης ψυχολογικής πίεσης.



Τεχνικές χαλάρωσης και ενσυνειδητότητας, όπως ελεγχόμενες αναπνοές, διαλογισμός και άλλες πρακτικές χαλάρωσης.



Αντιμετώπιση της πηγής του στρες, είτε πρόκειται για εργασιακή πίεση, οικονομικά προβλήματα, οικογενειακές δυσκολίες ή άλλες καταστάσεις.



Η άσκηση έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς μπορεί να λειτουργήσει ως τρόπος εκτόνωσης της έντασης, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη συνολική καρδιαγγειακή υγεία.



Το στρες δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας



Οι καρδιολόγοι επισημαίνουν ότι το στρες δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται απομονωμένα από τους υπόλοιπους παράγοντες κινδύνου. Η υπέρταση, η υψηλή χοληστερόλη, ο διαβήτης, το κάπνισμα, η παχυσαρκία και η έλλειψη άσκησης παραμένουν σημαντικοί παράγοντες για την καρδιαγγειακή υγεία.Γι' αυτό, η διαχείριση του στρες είναι πιο αποτελεσματική όταν συνδυάζεται με μια συνολικά υγιεινή καθημερινότητα και την κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση.

Το βασικό μήνυμα των ειδικών δεν είναι ότι πρέπει να εξαφανιστεί κάθε μορφή άγχους από τη ζωή. Αυτό είναι πρακτικά αδύνατο. Στόχος είναι να αναγνωρίζεται το επίμονο στρες, να αντιμετωπίζονται οι αιτίες του και να προστατεύονται οι συνήθειες που θωρακίζουν την καρδιά.

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