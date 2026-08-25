Μαμουλάκης: Στη γιορτή του Αγίου Τίτου και στις εκδηλώσεις για τους σφαγιασθέντες Χριστιανούς

Στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την εορτή του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης και στην επιμνημόσυνη δέηση που ακολούθησε στον περίβολο του Ιερού Καθεδρικού Ναού για τους σφαγιασθέντες Χριστιανούς της 25ης Αυγούστου 1898, συμμετείχε ο ανεξάρτητος Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης.

Ο Χάρης Μαμουλάκης αντάλλαξε ευχές με πολίτες και εκπροσώπους τοπικών φορέων και αρχών, κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο των Ηρώων και σε δήλωσή του επεσήμανε: «128 χρόνια μετά από την αποφράδα εκείνη μέρα της 25ης Αυγούστου του 1898, που ήταν βέβαια και η θρυαλλίδα εξελίξεων για να ενωθεί επιτέλους η Κρήτη με την μητέρα πατρίδα. Αυτή η μέρα και σε αυτόν εδώ τον τόπο, τον Άγιο Τίτο, που νομίζω ότι σηματοδοτεί πολλά, πάρα πολλά για την Κρήτη και την Ελλάδα. Ένα μήνυμα απελευθερωτικού χαρακτήρα, ένα μήνυμα ελπίδας, όταν εκείνες της στιγμές το άτακτο σώμα των βασιβουζούκων κατέσφαζε και τον τελευταίο Ηρακλειώτη, εκείνη τη στιγμή γεννήθηκε η σπίθα και η ελπίδα της ανάτασης και ανάταξης του Κρητικού λαού. Και μετά από λίγα χρόνια και η ένωση με την Ελλάδα. Τιμούμε τους νεκρούς εκείνης της αποφράδας ημέρας και θυμόμαστε. Διότι ολβιος όστις της ιστορίας έσχεν μάθησιν. Όποιος θυμάται την ιστορία έχει πραγματικά γνώση.».

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