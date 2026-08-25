Βόλει: Θρίαμβος επί της Αυστρίας και πρόκριση στους «16» για την Ελλάδα

Η Εθνική Γυναικών συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών που διεξάγεται στο Μπρνο της Τσεχίας, καθώς επικράτησε με 3-1 της Αυστρίας κι εξασφάλισε την παρουσία της στους «16» της διοργάνωσης. Η ομάδα του Απόστολου Οικονόμου βρέθηκε πίσω στο σκορ, όμως στη συνέχεια ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και έφτασε σε μία ακόμη σημαντική νίκη, την τρίτη συνεχόμενη που της έδωσε το «εισιτήριο» για τους «16».

Η Μάρθα Ανθούλη ήταν η κορυφαία επιθετική της ελληνικής ομάδας με 20 πόντους, ενώ η Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου πρόσθεσε 12, έχοντας παράλληλα εξαιρετικό ποσοστό στις επιθέσεις της.

Τα σετ: 3-1 (20-25, 25-18, 25-12, 25-14) σε 100'

Πλέον, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της στις «16» του EuroVolley και θα ολοκληρώσει την παρουσία της στη φάση των ομίλων απέναντι στη Σερβία, την Τετάρτη (26/8, 20:00) σε αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 Σπορ.

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 11 άσσους, 48 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων και της Αυστρίας προήλθαν από 7 άσσους, 31 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων.

ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Χατζηευστρατιάδου 13 (8/12 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Τικμανίδου 2 (2/6 επ., 44% υπ. - 13% άριστες), Τάνη 4 (1/3 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Μπακοδήμου 8 (7/26 επ., 1 μπλοκ, 67% υπ. - 17% άριστες), Παπαγεωργίου 11 (7/11 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Ανθούλη 20 (16/35 επ., 4 άσσοι) / Ξανθοπούλου (λ, 50% υπ. - 32% άριστες), Κωνσταντινίδου, Αντωνακάκη, Αγγελοπούλου 8 (7/13 επ., 1 άσσος, 33% υπ. - 22% άριστες).