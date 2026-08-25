Κόκοτας: Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατό του

Ο Δημήτρης Κόκοτας άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» στα 57 του χρόνια, όπου νοσηλευόταν δίνοντας σκληρή μάχη για τη ζωή του από τον Μάρτιο του 2024.

«Σήμερα στις 25/08/2026 και ώρα 15:30μμ στο Γ.Ν.Α «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», απεβίωσε ο



Δημήτρης Κόκοτας μετά από μακροχρόνια μάχη στη Μ.Ε.Θ του νοσοκομείου.







Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του», αναφέρει η το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου.

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