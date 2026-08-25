Δήμος Μαλεβιζίου: Τελετή τιμής και μνήμης για τους πεσόντες στα Καλέσα

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Ο Δήμος Μαλεβιζίου και η Τοπική Κοινότητα Καλεσών θα τιμήσουν το Σάββατο 29 Αυγούστου, τους Καλεσανούς ήρωες που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο μνημείο των πεσόντων στη θέση Τουπάκι (μετά την γέφυρα Καντρί – δρόμος προς Κρουσώνα) στις 11.00 το πρωί.

Το πρόγραμμα της τελετής περιλαμβάνει:

11:00π.μ Επιμνημόσυνη δέηση

Χαιρετισμοί/Ομιλίες

Προσκλητήριο πεσόντων

Κατάθεση στεφάνων

Τήρηση ενός λεπτού σιγή

Εθνικός Ύμνος

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