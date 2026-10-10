Αρτέτα: «Ο Τζόλης θα μείνει εκτός δράσης για μερικές εβδομάδες»

«Ο Τζόλης έχει μυϊκό τραυματισμό και πιστεύω ότι θα μείνει εκτός δράσης για μερικές εβδομάδες. Δεν είναι ακόμη διαθέσιμος».



Λόγια του Μικέλ Αρτέτα, μιλώντας την Παρασκευή (9/10) στους δημοσιογράφους, ενόψει της αυριανής (10/10) αναμέτρησης με την Λιντς για την Premier League.

Ο Χρήστος Τζόλης υπέστη μυϊκό τραυματισμό στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης της εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League A του Nations League.

Μετά τη διακοπή τριών εβδομάδων για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, ο Ισπανός προπονητής καλείται και πάλι να επιλέξει την αρχική ενδεκάδα, αντιμετωπίζοντας προβλήματα.



Ορισμένοι παίκτες των «Κανονιέρηδων» επέστρεψαν στο προπονητικό κέντρο Sobha Realty νωρίτερα από το αναμενόμενο, ανάμεσά τους και ο Χρήστος Τζόλης, ενώ Κάι Χάβερτς και Έζρι Κόνσα ήταν οι άλλοι.

Ο Μικέλ Αρτέτα αποκάλυψε ότι βρισκόταν σε στενή επικοινωνία με τους προπονητές όλων των εθνικών ομάδων για να παρακολουθεί την κατάσταση των παικτών του, και παρόλο που ελπίζει ότι ο Κάι και ο Έζρι θα είναι σε θέση να αγωνιστούν κόντρα στα Λιντς, σίγουρα δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Χρήστο για τους επόμενους αγώνες.

«Όσον αφορά τον Κάι, επειδή υπέστη μυϊκό τραυματισμό», δήλωσε. «Μίλησα με τον Γιούργκεν (Κλοπ) και αμέσως έστειλαν τον παίκτη πίσω, όπως είναι το φυσιολογικό. Ο Έζρι αντιμετώπιζε επίσης κάποια προβλήματα και είχαμε καλή επικοινωνία με την αποστολή της Αγγλίας σχετικά με αυτό», πρόσθεσε.



