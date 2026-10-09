ΟΗΕ: Βασανιστήριο η απευθείας μετάδοση εκτελέσεων στις ΗΠΑ

Την έντονη αντίθεσή της στην απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση του Νιντάλ Χάσαν, ο οποίος σκότωσε 13 ανθρώπους σε στρατιωτική βάση στο Τέξας το 2009, εξέφρασε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του ανθρώπου, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη πρακτική μορφή «βασανιστηρίου».

Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η εκτέλεση του δράστη, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε θάνατο, θα πραγματοποιηθεί από εκτελεστικό απόσπασμα και θα μεταδοθεί απευθείας. Την πληροφορία γνωστοποίησε την Πέμπτη αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, προκαλώντας την αντίδραση της Ύπατης Αρμοστείας.

Σε ανακοίνωσή της προς το Γαλλικό Πρακτορείο, η υπηρεσία του ΟΗΕ επανέλαβε τη θέση της για τις δημόσιες εκτελέσεις, επικαλούμενη τις προηγούμενες παρεμβάσεις του Ύπατου Αρμοστή σχετικά με αντίστοιχα περιστατικά στο Αφγανιστάν και στο Ιράν.

«Όπως έχει υπογραμμίσει ο Ύπατος Αρμοστής αντιδρώντας στις δημόσιες εκτελέσεις στο Αφγανιστάν και στο Ιράν, οι δημόσιες εκτελέσεις αποτελούν μορφή σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας. Η απευθείας μετάδοση μιας εκτέλεσης ισοδυναμεί με δημόσια εκτέλεση και παραβιάζει την απόλυτη απαγόρευση των βασανιστηρίων», αναφέρει η Ύπατη Αρμοστεία σε μήνυμα που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ προειδοποίησε, παράλληλα, ότι η παραβίαση της συγκεκριμένης απαγόρευσης έχει άμεσες συνέπειες για τη νομιμότητα της θανατικής ποινής.

«Ο μη σεβασμός αυτής της απαγόρευσης καθιστά αναπόφευκτα την εκτέλεση αυθαίρετη ως εκ της φύσεώς της. Αυτό θα επέφερε παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή», πρόσθεσε.

Η Ύπατη Αρμοστεία επικαλέστηκε επίσης το Διεθνές Σύμφωνο για τα δικαιώματα του πολίτη και τα πολιτικά δικαιώματα, επισημαίνοντας ότι «η απόλυτη απαγόρευση των βασανιστηρίων απαγορεύει τις δημόσιες εκτελέσεις».







Η υπόθεση του Νιντάλ Χάσαν



Ο Νιντάλ Χάσαν είναι Αμερικανός μουσουλμάνος παλαιστινιακής καταγωγής, ο οποίος στις 5 Νοεμβρίου 2009 άνοιξε πυρ στο ιατρικό κέντρο της στρατιωτικής βάσης Φορτ Χουντ, στο Τέξας. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό τον όρο της ανωνυμίας, η εκτέλεσή του «θα αναμεταδοθεί απευθείας».

Ο Χάσαν υπηρετούσε ως στρατιωτικός ψυχίατρος και επιτέθηκε σε στρατιώτες, προκειμένου να αποτρέψει τη συμμετοχή τους σε πολεμικές επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, τις οποίες θεωρούσε «παράνομες». Από τα πυρά του έχασαν τη ζωή τους 13 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 12 ήταν στρατιώτες, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν. Ο ίδιος χαρακτηρίστηκε «μοναχικός λύκος» της τζιχαντιστικής οργάνωσης Αλ-Κάιντα.

Κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών στη στρατιωτική βάση, ο Χάσαν τραυματίστηκε από σφαίρα. Έκτοτε έχει μείνει ανάπηρος και μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο. Το 2013 καταδικάστηκε σε θάνατο.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Πενταγώνου, η εκτέλεσή του θα είναι η πρώτη εκτέλεση στρατιωτικού από εκτελεστικό απόσπασμα στις ΗΠΑ μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η τελευταία αντίστοιχη περίπτωση ήταν εκείνη του Έντι Σλόβικ, ο οποίος εκτελέστηκε το 1945 με την κατηγορία της λιποταξίας.

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