Οι γάτες που έγιναν "καπνός": Το σκοτεινό μυστικό των 2.700 εξαφανίσεων στο Βιετνάμ

Οι αρχές του Βιετνάμ προχώρησαν στη σύλληψη 12 ανδρών στην πόλη Χο Τσι Μινχ, οι οποίοι κατηγορούνται ότι συγκρότησαν ένα οργανωμένο δίκτυο που έκλεψε περίπου 2.700 γάτες με σκοπό να διοχετεύσει το κρέας τους στην εγχώρια αγορά.



Η υπόθεση έφερε ξανά στο προσκήνιο το ακανθώδες ζήτημα του εμπορίου κρέατος κατοικίδιων ζώων στη χώρα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις προστασίας των ζώων.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, οι κατηγορούμενοι ομολόγησαν τη δράση τους. Το δίκτυο λειτουργούσε με άκρως οργανωμένο τρόπο:



Οι δράστες χωρίζονταν σε μικρές ομάδες και κινούνταν με μοτοσικλέτες από τις 11 το βράδυ έως τις 4 τα ξημερώματα σε κατοικημένες περιοχές.



Εντόπιζαν γάτες που κυκλοφορούσαν έξω από σπίτια και χρησιμοποιούσαν κομμάτια ψαριού ως δόλωμα για να τις παγιδεύσουν.

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Κάθε υποομάδα υπολογίζεται ότι έκλεβε από 4 έως 10 γάτες ανά νύχτα.



Η έρευνα των αρχών είχε ξεκινήσει ήδη από το καλοκαίρι, όταν σε έφοδο της αστυνομίας κατασχέθηκαν 50 ζωντανές γάτες, δεκάδες παγίδες, ζυγαριές, καθώς και μηχανές αφαίρεσης τριχώματος (εκδοράς). 13 από τις διασωθείσες γάτες επανενώθηκαν με τους ιδιοκτήτες τους, ενώ οι υπόλοιπες μεταφέρθηκαν σε εξειδικευμένο κέντρο φροντίδας.

Το νομικό πλαίσιο και η μαύρη αγορά

Στο Βιετνάμ, η κατανάλωση κρέατος γάτας και σκύλου είναι νόμιμη και το κρέας της γάτας (συχνά αναφερόμενο ως «μικρός τίγρης») θεωρείται έδεσμα που φέρνει καλή τύχη, κυρίως στην αρχή του σεληνιακού μήνα.

Ωστόσο, ο νόμος επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς:



Οι πωλητές και τα εστιατόρια υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικά νόμιμης προέλευσης για τα ζώα.



Οι γάτες και οι σκύλοι θεωρούνται ιδιωτική περιουσία.

Η κλοπή τους διώκεται ποινικά και επισύρει ποινές φυλάκισης από 6 έως 36 μήνες, εφόσον η αξία των κλαπέντων ξεπερνά ένα συγκεκριμένο χρηματικό όριο.



Το κίνητρο της σπείρας ήταν καθαρά οικονομικό, καθώς το κρέας της κλεμμένης γάτας πωλείται σε εστιατόρια για τουλάχιστον 2,4 ευρώ (70.000 ντονγκ) ανά κιλό.

Οι πιέσεις για κατάργηση του εμπορίου

Αν και η ζήτηση παραμένει υπαρκτή, η κοινωνία του Βιετνάμ εμφανίζεται όλο και πιο διχασμένη. Οργανώσεις όπως η Humane World for Animals υπολογίζουν ότι περίπου 1 εκατομμύριο γάτες και 5 εκατομμύρια σκύλοι σφάζονται ετήσια στη χώρα.





Παρ' όλα αυτά, η νέα γενιά ιδιοκτητών κατοικίδιων αντιτίθεται σθεναρά στην πρακτική αυτή. Ήδη, περισσότεροι από 250.000 πολίτες έχουν υπογράψει ψηφίσματα για την πλήρη απαγόρευση του εμπορίου, ενώ τουριστικές πόλεις όπως το Χόι Αν Example Hoi An Official Page έχουν δεσμευτεί να σταματήσουν σταδιακά τη διάθεση τέτοιου κρέατος.

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