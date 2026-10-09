Η Μικτή Χορωδία του Δήμου Ηρακλείου μάγεψε το κοινό στο 1ο Φεστιβάλ Χορωδιών και Φιλαρμονικών στη Σαντορίνη

Με τις καλύτερες εντυπώσεις, απόλυτη καλλιτεχνική επιτυχία και θερμή υποδοχή από το κοινό επέστρεψε η Μικτή Χορωδία του Δήμου Ηρακλείου από τη Σαντορίνη, όπου συμμετείχε στο «1ο Φεστιβάλ Χορωδιών και Φιλαρμονικών του Δήμου Θήρας» το διήμερο 2 και 3 Οκτωβρίου 2026.

Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιάννη Κιαγιαδάκη και με τη συνοδεία της Εύας Φουρλάνου στο πιάνο, η χορωδία απέσπασε το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκόμενων, εκπροσωπώντας επάξια το Ηράκλειο. Το νησί των Κυκλάδων πλημμύρισε από μελωδίες, προσφέροντας σε κατοίκους και επισκέπτες μια σπάνια μουσική εμπειρία. Κεντρικός στόχος της διοργάνωσης ήταν η ανάδειξη της μουσικής παιδείας και της πολιτιστικής παράδοσης που υπηρετούν διαχρονικά οι φιλαρμονικές και οι χορωδίες, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των πολιτιστικών φορέων της χώρας. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του διημέρου εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου στα Φηρά. Όλα τα μουσικά σχήματα πραγματοποίησαν μια εντυπωσιακή παρέλαση τραγουδώντας με φόντο τη μαγευτική καλντέρα, μεταφέροντας το γιορτινό κλίμα στην κεντρική πλατεία του νησιού.

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Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, χορωδίες και φιλαρμονικές ορχήστρες από κάθε γωνιά της Ελλάδας ένωσαν τις δυνάμεις τους, παρουσιάζοντας ένα πολυσυλλεκτικό ρεπερτόριο. Οι επιλογές κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα από την κλασική και την παραδοσιακή μουσική, μέχρι σύγχρονες ελληνικές και διεθνείς συνθέσεις.



Στη διοργάνωση συμμετείχαν επίσης:



• Η Χορωδία ενηλίκων του Δήμου Θήρας



• Η Παιδική και Νεανική Χορωδία Βούλας «Viva Voce»



• Η Σύμπραξη Χορωδιών («Θρακική Εστία Σερρών» - «Σύλλογος Γυναικών Προβατά» - «Πολιτιστικός Σύλλογος Θρακών Σκουτάρεως» και «Ταξιδιώτες της Μελωδίας Σιδηροκάστρου»)



• Η Παιδική Χορωδία και τα Μουσικά Σύνολα του Δήμου Θήρας



Η αυλαία του Φεστιβάλ έπεσε με μια φορτισμένη συγκινησιακά κοινή μουσική σύμπραξη, με όλους τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες να ανεβαίνουν ταυτόχρονα στη σκηνή για να ερμηνεύσουν μαζί την εμβληματική «Μπαλάντα του Ούρι» του Μάνου Χατζιδάκι.

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