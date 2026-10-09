«Για θύμισέ μου»: Η ταινία για το Αλτσχάιμερ προβάλλεται στη Δημοτική Πινακοθήκη στην Τύλισο

Η ταινία «Για θύμισε μου – Μια ταινία για το Αλτσχάιμερ», της Μαρίας Σβολιαντοπούλου, θα προβληθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 στην αίθουσα της Δημοτικής Πινακοθήκης Μαλεβιζίου «Μπότης Θαλασσινός», στην Τύλισο στις 17.00 το απόγευμα.

Η προβολή πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Συλλόγου Εργαζομένων ΔΟΥ Ανατολικής Κρήτης, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τυλίσου και το Δήμο Μαλεβιζίου.

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Όλα τα έσοδα της προβολής θα διατεθούν στο Δημοτικό Σχολείο Τυλίσου και στο ΚΑΠΗ Τυλίσου, δύο φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της τοπικής κοινωνίας.Την ταινία θα προλογίσουν ο ηθοποιός Σπυρος Μπιμπιλας, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Γιωργής Τσαμπουράκης, ο ηθοποιός Πάνος Σταθακόπουλος, η ηθοποιός, δημοσιογράφος και συγγραφέας Μελίσσα Στοήλη, ο υπεύθυνος επικοινωνίας και παραγωγής Χρήστος Αδαμάκης και η δημιουργός της ταινίας και ψυχολόγος Μαρία Σβολιαντοπούλου.

Σκοπός της ταινίας είναι η επιβράβευση των φροντιστών των ανθρώπων που νοσούν, καθώς και να ενημερώσει το κοινό και να τους προτρέψει να οικειοποιηθούν και να εξοικειωθούν με τη νόσο.

Συντελεστές:

Σενάριο: Μαρία Σβολιαντοπούλου

Σκηνοθεσία: Αντώνης Ρενιέρης / Σβολιαντοπούλου Μαρία

Ηχοληψία: Μάνος Συγλέτος, Άλεξ Κουναλάκης

Κάμερα: Μάνος Λιανδράκης

Μοντάζ: Μάνος Τσουρουνάκης

Graphics Design: Θοδωρής Δούσμανης, Άρης Βεισάκης

Make up artist: Κατερίνα Πάνου

Βοηθός μακιγιάζ : Paula Alexandra Iftimiciuc , Σέβη Μακρακη

Hair Stylist: Έλσα Τσαουσάκη, Μαρίνα Παπαδακη

Styling: Βέρα Μαθιουδακη

Σκηνογραφία: Γιάννα Καλαιτζάκη, Βασιλικού Ελένη

Φωτογραφίες πλατό: Στέλλα Βαρδάκη, Μαρία Δακανάλη, Παύλος Βερίγος

Νομική Σύμβουλος: Έφη Δρακογιαννάκη

Βοηθός Παραγωγής: Φωτεινή Στεφανάκη

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Χρήστος Αδαμάκης

Πρωταγωνιστούν: Ανδριανή Αγγελιδάκη, Αμαλία Ζαργιανάκη

Τους ρόλους υποδύθηκαν οι:

Πέτρος Φαρσαρακης, Γιώργος Κανάκης, Σταυρούλα Μηλιου, Λιλιάνα Νιταδωρακη, Γιάννης Σταρίδας, Νίκος Τζουλιαδακης, Εύα Καλμπακη, Γιώργος Γιαννακοπουλος, Χαρά Χειλαδάκη, Γιώργος Κανάκης, Πάνος Ιωαννιδης, Ξανθίππη Βουτσαλα, Γιάννης Σουγκλακος, Κώστας Βεζυράκης, Μαρία Χαλαμπαλακη, Ειρήνη Τζιράκη, Ιωάννα Χωματά, Γιώργος Φραγκιαδάκης, Χάρης Σουλτάτος, Χρυσά Κυρατζη.

Το τραγούδι των τίτλων έχουν επιμεληθεί η Δέσποινα Σπαντιδάκη στους στίχους και η Βουλα Στρατάκη στη μουσική και το τραγούδι. Το soundtrack ερμηνεύουν οι Bouche Fermee σε σύνθεση της Μαρίας Γούβαλη με πρωτότυπη μουσική, εμπνευσμένη από το σενάριο και τη θεματολογία της ταινίας (βρίσκεται διαθέσιμο στο YouTube).

Η προσπάθεια είναι 100% εθελοντική, συμμετείχαν πάνω από 80 εθελοντές και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πανελλήνιου Οργανισμού Νόσου Alzheimer, της Εταιρίας Alzheimer Αθηνών της Αλληλεγγύης Ηρακλείου Εταιρία Alzheimer και υγιούς Γήρανσης και της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αλτσχαϊμερ & Συγγενών Διαταραχών Βόλου.

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