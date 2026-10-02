Ιστορική ημέρα για τον Όλυμπο: Στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (βίντεο)

Μια ιδιαίτερη ημέρα για την Ελλάδα και τον Όλυμπο είναι η σημερινή, καθώς πραγματοποιήθηκε στο Λιτόχωρο η επίσημη εκδήλωση για την ένταξη της ευρύτερης περιοχής του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Κέντρο Πληροφόρησης του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου.

Η σημερινή εκδήλωση στο Λιτόχωρο σηματοδότησε έτσι την επίσημη ανάδειξη μιας από τις πιο εμβληματικές περιοχές της Ελλάδας σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, με το βλέμμα πλέον στραμμένο στην προστασία και τη βιώσιμη διαχείρισή της.

Η ένταξη του Ολύμπου είχε εγκριθεί ομόφωνα τον Ιούλιο του 2026 από την Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, κατά την 48η Σύνοδό της στη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Η «Ευρύτερη Περιοχή του Ολύμπου» εγγράφηκε ως μνημείο μικτού χαρακτήρα, συνδυάζοντας την πολιτιστική και τη φυσική της αξία.

Φυσικός και πολιτιστικός θησαυρός

Η UNESCO αναγνωρίζει τον Όλυμπο για τη μοναδική σύνδεση του φυσικού τοπίου με τη μυθολογία και την αρχαία ελληνική παράδοση. Το βουνό, που αποτελεί την υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας, συνδέθηκε από την αρχαιότητα με την κατοικία των Δώδεκα Ολύμπιων Θεών και αποτέλεσε διαχρονικό σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού.

Παράλληλα, η περιοχή διαθέτει ιδιαίτερα σημαντική βιοποικιλότητα, με μεγάλο αριθμό ενδημικών φυτικών ειδών και προστατευόμενη πανίδα. Στην ευρύτερη περιοχή περιλαμβάνονται επίσης αρχαιολογικοί χώροι που συνδέονται με τη λατρεία των Ολύμπιων θεών, με σημαντικότερο το αρχαίο Δίον.

Μια νέα ευθύνη για την προστασία του Ολύμπου

Η εγγραφή στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς δεν αποτελεί μόνο διεθνή αναγνώριση, αλλά συνοδεύεται και από αυξημένες απαιτήσεις για τη διατήρηση και τη διαχείριση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής.

Η UNESCO επισημαίνει ότι η παγκόσμια αναγνώριση συνεπάγεται την ανάγκη προστασίας των χαρακτηριστικών που προσδίδουν στον Όλυμπο την εξαιρετική οικουμενική του αξία και τη διατήρησή τους για τις επόμενες γενιές.

Με την εγγραφή του Ολύμπου, η Ελλάδα διαθέτει πλέον 21 μνημεία στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ενώ ο Όλυμπος αποτελεί πλέον ένα από τα ελληνικά μνημεία που αναγνωρίζονται ταυτόχρονα για την πολιτιστική και τη φυσική τους αξία.

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