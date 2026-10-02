Κρήτη: Δύσκολες οι επόμενες ώρες - Σφοδρό το ''χτύπημα'' στο Ρέθυμνο, σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το νέο κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει την Κρήτη, με τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες να προκαλούν συνεχή πλημμυρικά φαινόμενα. Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει ολόκληρο το νησί σε κατάσταση Red Code, με τις Αρχές να παραμένουν σε ύψιστη επιφυλακή.

Στο Ρέθυμνο, ο Μυλοπόταμος δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα, με τα Ζωνιανά να δοκιμάζονται σκληρά για δεύτερο 24ωρο. Ο χείμαρρος της περιοχής υπερχείλισε ξανά, καλύπτοντας δρόμους και σπίτια με λάσπη και νερό, γεγονός που οδήγησε στην εκ νέου ενεργοποίηση του 112 για τον περιορισμό των μετακινήσεων. Ο Δήμος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ εκδόθηκε προληπτική οδηγία προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μην καταναλώνουν νερό από το δίκτυο ύδρευσης σε κανένα χωριό της περιοχής Κουλούκωνα.

Παρόμοια είναι η εικόνα και στο Ηράκλειο, όπου καταγράφονται σοβαρά προβλήματα και πλημμυρισμένοι δρόμοι στις Γούβες και στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Στον Προφήτη Ηλία οι ζημιές στις αγροτικές καλλιέργειες και τα αμπέλια είναι εκτεταμένες. Παράλληλα, στις Μαλάδες και τη Φοινικιά η αγωνία έχει χτυπήσει «κόκκινο», καθώς η στάθμη των ποταμών ανεβαίνει επικίνδυνα, με την προσοχή όλων να είναι στραμμένη στον ποταμό Δρακουλιάρη.

Στο Λασίθι, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη στο Οροπέδιο, καθώς ο κάμπος έχει πλημμυρίσει πλήρως, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές στην αγροτική παραγωγή. Επιπλέον, στον Χώνο, η φυσική καταβόθρα έχει φτάσει στα όριά της, διοχετεύοντας μεγάλες ποσότητες νερού και λάσπης προς το φράγμα Αποσελέμη.

Στα Χανιά, ο νομός βρίσκεται επίσης σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν τη δυτική και βόρεια πλευρά του νησιού. Ήδη από το απόγευμα της Παρασκευής ενεργοποιήθηκε το 112, συστήνοντας στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και το Σάββατο σύμφωνα με την ΕΜΥ. Οι Αρχές απευθύνουν συνεχείς εκκλήσεις για προσοχή, καθώς το έδαφος είναι πλέον απόλυτα κορεσμένο, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο για νέες πλημμύρες.

Αποκατάσταση της ομαλότητας στις πτήσεις προς Ηράκλειο – Παραμένει το απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια

Σοβαρά προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις προκάλεσε η κακοκαιρία στο Ηράκλειο, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν σε αεροσκάφη να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης».

Αεροσκάφη που είχαν προορισμό το Ηράκλειο αναγκάστηκαν να κατευθυνθούν προς τα αεροδρόμια Χανίων και Αθηνών, λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Πλέον, ο αεροδιάδρομος του «Νίκος Καζαντζάκης» ανοίγει εκ νέου, προκειμένου να ξεκινήσουν οι προσγειώσεις των αεροσκαφών, με ένα μάλιστα αεροσκάφος της Aegean να έχει προσγειωθεί. Η κατάσταση παρακολουθείται διαρκώς, καθώς η κακοκαιρία εξακολουθεί να πλήττει την Κρήτη.

Λόγω των θυελλωδών ανέμων που φτάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ, παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου. Ως εκ τούτου, δεν θα πραγματοποιηθούν τα βραδινά δρομολόγια από και προς την Κρήτη.

Τα πλοία αναμένεται να παραμείνουν δεμένα, ενώ σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές, η αναχώρησή τους μετατίθεται για το Σάββατο (3 Οκτωβρίου) στις 21:30. Ωστόσο, η κατάσταση θα επανεκτιμάται συνεχώς ανάλογα με την εξέλιξη της κακοκαιρίας και την ένταση των ανέμων

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