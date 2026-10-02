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ΚΡΗΤΗ

Κακοκαιρία: Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου – Δεν πραγματοποιούνται τα βραδινά δρομολόγια προς Κρήτη

πλοια δεμενα απαγορευτικό απόπλου
clock 19:21 | 02/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές φτάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες έχουν προκαλέσει προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή να ενημερώνει ότι δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα προγραμματισμένα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη.

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των ταξιδιωτών

Οι ισχυροί άνεμοι έχουν οδηγήσει στην αναστολή των δρομολογίων, με τους ταξιδιώτες να καλούνται να ενημερώνονται πριν μεταβούν στα λιμάνια.

Οι αρμόδιες αρχές συστήνουν σε όσους πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα ή αύριο να επικοινωνούν προηγουμένως με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να πληροφορούνται για την κατάσταση των δρομολογίων και τυχόν αλλαγές ή καθυστερήσεις.

Αναμονή για νέα ενημέρωση

Η κατάσταση στα λιμάνια θα επανεκτιμάται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και την ένταση των ανέμων στις θαλάσσιες περιοχές.

Οι επιβάτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των λιμενικών αρχών και να μην προσέρχονται στα λιμάνια χωρίς προηγουμένως να έχουν επιβεβαιώσει ότι το δρομολόγιό τους θα πραγματοποιηθεί.

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