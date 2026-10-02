Κρήτη: Σαρώνει το νέο κύμα κακοκαιρίας – Πλημμύρες, 112 και βιβλικές καταστροφές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το νέο κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να προκαλούν νέα πλημμυρικά φαινόμενα. Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει τον μηχανισμό του νησιού σε κατάσταση Red Code, ενώ οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για νέα προβλήματα.

Ρέθυμνο:



Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται ο Μυλοπόταμος, όπου τα Ζωνιανά αντιμετωπίζουν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα σοβαρά προβλήματα. Ο χείμαρρος υπερχείλισε ξανά, με νερά και λάσπες να πλημμυρίζουν δρόμους και σπίτια, ενώ ενεργοποιήθηκε εκ νέου το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Ο Δήμος Μυλοποτάμου έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενώ κάτοικοι και επισκέπτες καλούνται να μην καταναλώνουν νερό από το δίκτυο ύδρευσης σε όλα τα χωριά της περιοχής Κουλούκωνα στον Δήμο για προληπτικούς λόγους.

Ηράκλειο:



Σοβαρά προβλήματα έχουν καταγραφεί στις Γούβες και στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, με πλημμυρισμένους δρόμους. Στον Προφήτη Ηλία έχουν σημειωθεί σημαντικές ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες, μεταξύ άλλων και σε αμπέλια. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι περιοχές Μαλάδες και Φοινικιά με την αγωνία των κατοίκων και των επιχειρηματιών να χτυπάει ''κόκκινο'' την ώρα που η στάθμη των ποταμών έχει ανέβει επικίνδυνα. Ιδιαίτερη ανησυχία υπάρχει για τον ποταμό Δρακουλιάρη.

Λασίθι:



Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο Οροπέδιο Λασιθίου, όπου ο κάμπος έχει πλημμυρίσει και έχουν καταγραφεί μεγάλες ζημιές στις καλλιέργειες. Στον Χώνο η φυσική καταβόθρα έχει πλημμυρίσει, με μεγάλες ποσότητες νερού και λάσπης να κατευθύνονται προς το φράγμα Αποσελέμη.

Χανιά:



Ο νομός βρίσκεται επίσης σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν ιδιαίτερα τη δυτική και βόρεια Κρήτη. Το απόγευμα της Παρασκευής ενεργοποιήθηκε το 112 και για την περιοχή των Χανίων, με σύσταση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν, με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες και το Σάββατο, ενώ οι Αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών λόγω του ήδη κορεσμένου εδάφους και του αυξημένου κινδύνου νέων πλημμυρών.

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