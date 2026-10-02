Καταψηφίστηκε στη Βουλή της Ισπανίας η πρώτη πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης για τη στέγαση

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Οι Ισπανοί βουλευτές καταψήφισαν σήμερα την πρώτη πράξη νομοθετικού περιεχομένου που κατέθεσε η αριστερή κυβέρνηση σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης, καταφέρνοντας ένα πλήγμα στον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος τους είχε προτρέψει λίγα λεπτά πριν την ψηφοφορία να «αφήσουν στην άκρη τις πολιτικές σκοπιμότητες».

«Ντροπή!» φώναζαν εκατοντάδες διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν έξω από το Κοινοβούλιο μόλις άκουσαν το αποτέλεσμα, καλώντας σε «γενική απεργία», σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Συγκεκριμένα, 178 βουλευτές ψήφισαν κατά και 172 υπέρ, χωρίς καμία αποχή.

Οι βουλευτές ψήφιζαν επί δύο πράξεων νομοθετικού περιεχομένου για την στέγη που προωθούσε η κυβέρνηση αντιμέτωπη με μεγάλο κύμα λαϊκής διαμαρτυρίας στην Ισπανία.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

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