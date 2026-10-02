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ΚΡΗΤΗ

Αυτοψία Αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Ανδρουλάκη στο Οροπέδιο Λασιθίου – Στο επίκεντρο οι ζημιές από την κακοκαιρία

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
clock 17:42 | 02/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο Οροπέδιο Λασιθίου βρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, όπου πραγματοποίησε αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης επισκέφθηκε σημεία όπου έχουν καταγραφεί ζημιές και ενημερώθηκε αναλυτικά για την έκταση των προβλημάτων που έχουν προκληθεί στις υποδομές, στο οδικό δίκτυο και στις αγροτικές περιοχές.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου Γιώργο Αθανασάκη, παρουσία του Αντιδημάρχου Ευάγγελου Σιγανού και εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν η έκταση των ζημιών, οι ανάγκες που έχουν προκύψει και οι απαιτούμενες παρεμβάσεις για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης τόνισε:

«Βρισκόμαστε σε διαρκή ετοιμότητα και στενή συνεργασία με τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε άμεσα τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου βρίσκονται σε επιφυλακή και είμαστε σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσουμε και τις επόμενες καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν από την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των πολιτών και η άμεση αποκατάσταση των ζημιών.»

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης ενημέρωσε τον Αντιπεριφερειάρχη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή και τις ανάγκες που έχουν προκύψει, ενώ ο Αντιδήμαρχος Ευάγγελος Σιγανός αναφέρθηκε στις τεχνικές παρεμβάσεις που απαιτούνται για την αποκατάσταση των υποδομών.

Η συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου συνεχίζεται με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων, την αποκατάσταση των ζημιών και την προστασία των κατοίκων και των υποδομών της περιοχής.

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Γιάννης Ανδρουλάκης Οροπέδιο Λασιθίου
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