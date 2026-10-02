Ηράκλειο - δομή μεταναστών: «Είναι ασφαλής ο χώρος;» – Νέος ξεσηκωμός μετά τις πλημμύρες

Την καταλληλότητα των πρώην αποθηκών Σκουλούδη στους Αθανάτους για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών θέτουν εκ νέου στο επίκεντρο κάτοικοι και φορείς της περιοχής, μετά τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη.

Σε επιστολή τους προς τον αρμόδιο υπουργό, οι κάτοικοι ζητούν απαντήσεις σχετικά με την αντιπλημμυρική προστασία του ακινήτου και τη γειτνίασή του με τον Ξηροπόταμο. Όπως υποστηρίζουν, το ρέμα παραμένει μη οριοθετημένο και ζητούν να εξεταστεί εάν ο χώρος μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής σε περίπτωση ακραίου πλημμυρικού φαινομένου.

Παράλληλα, ζητούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν σε πλήρη υδραυλικό έλεγχο, αξιολόγηση του ιστορικού πλημμυρών στην περιοχή, έλεγχο της παροχετευτικότητας του Ξηροποτάμου, καθώς και έλεγχο των υφιστάμενων κατασκευών και της γέφυρας.

Οι κάτοικοι ζητούν επίσης να δημοσιοποιηθούν τα επίσημα στοιχεία και οι σχετικές μελέτες για τα πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένοι έλεγχοι θα πρέπει να προηγηθούν οποιασδήποτε απόφασης για τη χρήση του ακινήτου.

Η υπόθεση των πρώην αποθηκών Σκουλούδη βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο αντιδράσεων από κατοίκους και τοπικούς φορείς, ενώ έχουν τεθεί και άλλα ζητήματα σχετικά με τον φάκελο των οικοδομικών αδειών και την καταλληλότητα του χώρου.

Αναλυτικά η επιστολή:

Κύριε Υπουργέ, μετά τις τελευταίες πλημμύρες, εξακολουθείτε να θεωρείτε ασφαλείς τις αποθήκες Σκουλούδη για χώρο φιλοξενίας ανθρώπων; Κύριε Υπουργέ, Μετά και τα τελευταία έντονα καιρικά φαινόμενα, τις υπερχειλίσεις ρεμάτων και ποταμών και τις εικόνες από τις περιοχές που βρέθηκαν αντιμέτωπες με μεγάλες ποσότητες νερού, ελπίζουμε ότι αντιλαμβάνεστε πλέον με ακόμη μεγαλύτερη σαφήνεια τον κίνδυνο που συνεπάγεται η επιλογή των πρώην αποθηκών Σκουλούδη για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας/κράτησης.

Δεν σας μιλάμε θεωρητικά. Σας έχουμε ήδη ενημερώσει γραπτά και προσωπικά στη συνάντηση που πραγματοποιήσαμε μαζί σας Και σήμερα σας καλούμε να απαντήσετε σε ένα απλό αλλά κρίσιμο ερώτημα: Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη εάν ένας χώρος που βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με ένα μη οριοθετημένο ρέμα αποδειχθεί ότι δεν είναι ασφαλής σε περίπτωση ακραίου πλημμυρικού φαινομένου; Ο Ξηροπόταμος αγκαλιάζει κυριολεκτικά την εγκατάσταση. Οι υφιστάμενες κατασκευές εφάπτονται με τις όχθες του ρέματος, το λένε οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ η ίδια η περιοχή έχει ιστορικό πλημμυρικών φαινομένων.

Η ΥΔΟΜ και η υπηρεσία υδάτων και ρεμάτων έχουν καταγράψει τον Ξηροπόταμο ως μη οριοθετημένο ρέμα, ενώ το ζήτημα της αντιπλημμυρικής προστασίας του Ξηροποτάμου και της οριοθέτησης του ρέματος καθιστά αναγκαία προϋπόθεση την δημιουργία του φράγματος των Δαφνών. Και σας ρωτάμε: Τι θα συμβεί εάν μια ακραία βροχόπτωση προκαλέσει υπερχείλιση όπως έχει ξανασυμβεί επανειλημμένα στο παρελθόν; Πού θα οδηγηθούν οι άνθρωποι που θα βρίσκονται μέσα στη δομή; Τι θα συμβεί εάν η πρόσβαση αποκλειστεί από πλημμυρικά ύδατα;

Πώς θα πραγματοποιηθεί η εκκένωση; Και, κυρίως: Πώς είναι δυνατόν να σχεδιάζεται μια τέτοια χρήση πριν ολοκληρωθεί η οριοθέτηση του ρέματος και πριν εξασφαλιστεί πλήρης και τεκμηριωμένη αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής; Δεν είναι κινδυνολογία

Είναι στοιχειώδης απαίτηση πολιτικής προστασίας και ασφάλειας ανθρώπινης ζωής. Υπάρχει και το ιστορικό της περιοχής. Κάτοικοι μας έχουν περιγράψει σοβαρά πλημμυρικά γεγονότα προηγούμενων δεκαετιών, κατά τα οποία η ευρύτερη περιοχή μετατράπηκε σε εκτεταμένη πλημμυρική ζώνη, με καταστροφές σε καλλιέργειες, πλημμύρες ιδιοκτησιών και προβλήματα ακόμη και στον οδικό άξονα Ηρακλείου–Μοιρών. Δεν ζητάμε να γίνουν δεκτές οι μαρτυρίες αυτές ως υποκατάστατο επιστημονικών δεδομένων

Ζητάμε από το κράτος να ανοίξει τα αρχεία του και να μας παρουσιάσει τα επίσημα στοιχεία για το ιστορικό των πλημμυρών του Ξηροποτάμου. Υπάρχουν επίσημα αρχεία και μελέτες του ΥΠΕΝ για ιστορικά πλημμυρικά γεγονότα στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου. Αυτά πρέπει να αξιολογηθούν πριν, όχι μετά από μια καταστροφή. Κύριε Υπουργέ, δεν ζητάμε να μας πιστέψετε. Σας ζητάμε να ελέγξετε. Να ζητήσετε από τις αρμόδιες υπηρεσίες: - πλήρη υδραυλικό έλεγχο, - έλεγχο της παροχετευτικότητας του Ξηροποτάμου, - αξιολόγηση του ιστορικού πλημμυρών, - έλεγχο των υφιστάμενων τοιχίων και της γέφυρας, - έλεγχο της νομιμότητας και της ασφάλειας των κατασκευών, - και σαφή απάντηση για την καταλληλότητα του ακινήτου για τη συγκεκριμένη χρήση

Μέχρι να γίνουν όλα αυτά, η διαδικασία πρέπει να σταματήσει. Γιατί η πολιτεία δεν μπορεί να λειτουργεί με τη λογική: «προχωράμε και βλέπουμε». Όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, δεν υπάρχει περιθώριο για πειράματα. Και σας το λέμε ξεκάθαρα: Εάν, παρά τις προειδοποιήσεις, τα τεχνικά ζητήματα, το ιστορικό της περιοχής και τις επισημάνσεις των αρμόδιων φορέων, προχωρήσει η συγκεκριμένη χωροθέτηση και στο μέλλον προκύψει σοβαρό περιστατικό, οι ευθύνες δεν μπορούν να αναζητηθούν εκ των υστέρων. Όταν ένας κίνδυνος έχει τεθεί εγκαίρως υπόψη των αρμοδίων, η πρόληψη αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας. Κύριε Υπουργέ, έχετε πλέον ενημερωθεί. Τα ερωτήματα έχουν τεθεί. Τα στοιχεία ζητούνται. Η τοπική κοινωνία αντιδρά

Μην περιμένετε να αποδειχθεί ένας κίνδυνος με μια πραγματική καταστροφή. Αποτρέψτε την πριν συμβεί. ΟΧΙ ΔΟΜΗ ΣΤΟΝ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟ. Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ.

Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής

Ή συντονιστικη επιτροπή

Οι Πρόεδροι Κοινοτήτων και πολιτιστικών συλλόγων

Ο Πρόεδρος ΟΕΒΕΝΗ

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