Από υπαίθρια αγορά σε περιουσία εκατομμυρίων: Η απίστευτη ιστορία ενός αυγού

Μια αγορά που αρχικά έμοιαζε ασήμαντη αποδείχθηκε τελικά εξαιρετικά πολύτιμη. Ένας έμπορος παλιοσίδερων στις Ηνωμένες Πολιτείες αγόρασε σε υπαίθρια αγορά ένα μικρό αυγό από χρυσό, θεωρώντας ότι η αξία του βρισκόταν κυρίως στο πολύτιμο μέταλλο. Για την αγορά του είχε δώσει περίπου 14.000 δολάρια και, μάλιστα, είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να το λιώσει προκειμένου να αξιοποιήσει τον χρυσό.

Η κατάσταση άλλαξε όταν αποφάσισε να αναζητήσει πληροφορίες για το αντικείμενο στο διαδίκτυο. Οι εικόνες και οι περιγραφές που εντόπισε τον οδήγησαν στα περίφημα αυτοκρατορικά αυγά Fabergé, τα οποία είχαν δημιουργηθεί για τη ρωσική αυτοκρατορική οικογένεια. Οι ομοιότητες με ένα συγκεκριμένο αυγό ήταν αρκετές ώστε να ζητήσει τη γνώμη ειδικού.

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Από μια υπαίθρια αγορά σε ένα αυτοκρατορικό κειμήλιο

Το αυγό είχε αγοραστεί σε υπαίθρια αγορά της αμερικανικής Midwest. Ο νέος ιδιοκτήτης αρχικά το αντιμετώπισε ως αντικείμενο που θα μπορούσε να του αποφέρει κέρδος μέσω της αξίας του χρυσού. Ωστόσο, όταν δεν βρήκε αγοραστή διατεθειμένο να πληρώσει το ποσό που περίμενε, αποφάσισε να διερευνήσει λεπτομερέστερα την προέλευσή του.

Η διαδικτυακή έρευνα τον έφερε αντιμέτωπο με την ιστορία των αυγών Fabergé και με την περιγραφή ενός συγκεκριμένου αυτοκρατορικού αυγού που παρουσίαζε εντυπωσιακές ομοιότητες με αυτό που είχε στην κατοχή του. Έτσι επικοινώνησε με τον Kieran McCarthy, ειδικό του λονδρέζικου οίκου Wartski, ο οποίος εξέτασε το αντικείμενο.

Το 2014 ο McCarthy επιβεβαίωσε την αυθεντικότητά του. Το εύρημα ήταν το λεγόμενο «Third Imperial Egg», το οποίο είχε κατασκευαστεί το 1887 στο εργαστήριο του August Holmström, αρχιχρυσοχόου του Fabergé.

Ένα δώρο του τσάρου Αλέξανδρου Γ΄

Το συγκεκριμένο αυγό είχε δημιουργηθεί ως πασχαλινό δώρο του τσάρου Αλέξανδρου Γ΄ προς τη σύζυγό του, την αυτοκράτειρα Μαρία Φεοντόροβνα, το Πάσχα του 1887. Το εσωτερικό του κρύβει ένα ρολόι κατασκευασμένο από τον οίκο Vacheron Constantin, ενώ το αυγό τοποθετείται πάνω σε περίτεχνη χρυσή βάση, διακοσμημένη με πολύτιμους λίθους.

Η ιστορική αξία του αντικειμένου ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το «Third Imperial Egg» θεωρούνταν για πολλά χρόνια χαμένο. Συνολικά, για τη ρωσική αυτοκρατορική οικογένεια κατασκευάστηκαν 50 αυτοκρατορικά αυγά Fabergé κατά την περίοδο 1885-1916. Το συγκεκριμένο συγκαταλεγόταν σε εκείνα των οποίων η τύχη παρέμενε άγνωστη.

Η ανακάλυψή του είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστεί ο αριθμός των αγνοούμενων αυγών από οκτώ σε επτά. Μετά την ταυτοποίηση και τη μελέτη του, το αυγό οδηγήθηκε σε πώληση σε συλλέκτη, όμως το ακριβές ποσό της συναλλαγής δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ. Δημοσιεύματα της εποχής εκτιμούσαν ότι η αξία του θα μπορούσε να ανέλθει σε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Το μέγεθος της αξίας αυτών των αντικειμένων είχε ήδη γίνει εμφανές από προηγούμενες πωλήσεις: το 2007, ένα άλλο αυτοκρατορικό αυγό Fabergé είχε δημοπρατηθεί στον οίκο Christie's έναντι 18,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

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