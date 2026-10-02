Ελένη Βατσινά: Δεν βγαίνει ο μήνας - Η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετήσει για την κοινωνία

«Ανάπτυξη δεν είναι οι εξαγγελίες. Ανάπτυξη είναι να μπορεί μια οικογένεια να βρει σπίτι, μια επιχείρηση να πληρώσει το ρεύμα και τα καύσιμά της και ένα παιδί στο Αρκαλοχώρι να έχει, πέντε χρόνια μετά τον σεισμό, ένα ασφαλές σχολείο», τόνισε από το βήμα της Βουλής η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Ελένη Βατσινά.

Με αιχμές για την κυβερνητική πολιτική και επίκεντρο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες, η Ηρακλειώτισσα βουλευτής αναφέρθηκε στις δύο τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ για τη στεγαστική κρίση και το κόστος των καυσίμων αλλά και στην εκκρεμότητα των σεισμόπληκτων του Αρκαλοχωρίου.

Για τη Golden Visa, υπογράμμισε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να αλλάξει την ποιότητα των επενδύσεων στη χώρα, με κατάργηση της άδειας διαμονής μέσω αγοράς ακινήτου και στροφή των επενδύσεων προς την επιχειρηματικότητα, την έρευνα και την καινοτομία.

«Θέλουμε να αγοράζουν οι ξένοι τα τετραγωνικά μέτρα που δεν μπορούμε να αγοράσουμε εμείς ή θέλουμε επενδύσεις που δημιουργούν δουλειές και εισόδημα;», διερωτήθηκε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η αναφορά της Ελένης Βατσινά στο κόστος των καυσίμων και την ακρίβεια, επισημαίνοντας ότι η αύξηση των τιμών επιβαρύνει οριζόντια νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

«Δεν βγαίνει ο μήνας. Δεν πάει άλλο», ανέφερε, παρουσιάζοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης όταν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ξεπερνούν την τιμή αναφοράς του Προϋπολογισμού και το Δημόσιο εισπράττει πρόσθετα έσοδα από την αύξηση των τιμών.

Η βουλευτής επανέφερε, παράλληλα, το ζήτημα των σεισμόπληκτων του Αρκαλοχωρίου, πέντε χρόνια μετά τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021.

«Πέντε χρόνια μετά, παιδιά εξακολουθούν να περιμένουν το αυτονόητο: ένα ασφαλές, κανονικό σχολείο», τόνισε, ασκώντας κριτική για τις καθυστερήσεις στην αποκατάσταση των συνεπειών του σεισμού.

Η κ.Βατσινά κατέληξε τονίζοντας ότι «Ανάπτυξη δεν είναι να γράφουμε τον τίτλο ενός Υπουργείου ή ενός νομοσχεδίου. Ανάπτυξη είναι να μπορεί μια οικογένεια να βρει σπίτι. Να μπορεί μια επιχείρηση να πληρώσει το ρεύμα και τα καύσιμά της. Και ναι, ανάπτυξη είναι ένα παιδί στο Αρκαλοχώρι να μπορεί, πέντε χρόνια μετά τον σεισμό, να μπει επιτέλους σε ένα σχολείο που δεν θα του θυμίζει κάθε μέρα ότι το κράτος δεν υπάρχει. Αυτό είναι το πραγματικό μέτρο της ανάπτυξης.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μυλοπόταμος: Προληπτική απαγόρευση κατανάλωσης νερού στα χωριά του Κουλούκωνα

Γούβες: Η στιγμή που αυτοκίνητα παρασύρονται από χείμαρρο (βίντεο)

Δρακουλιάρης: Η απάντηση της Περιφέρειας στην οργή επιχειρηματιών και κατοίκων για τις πλημμύρες