ΠΑΡ.02 Οκτ 2026 12:38
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Δρακουλιάρης: Η απάντηση της Περιφέρειας στην οργή επιχειρηματιών και κατοίκων για τις πλημμύρες

δρακουλιάρης
clock 11:30 | 02/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Στο ίδιο έργο θεατές οι επιχειρηματίες και οι κάτοικοι της Φοινικιάς και των Μαλάδων που είδαν για πολλοστή φορά τις περιουσίες του να καταστρέφονται, με μία μόλις βροχή, την πρώτη του φθινοπώρου. 

Πολλά ήταν τα παράπονα και οι διαμαρτυρίες, κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής επιρρίπτοντας ευθύνες στην Περιφέρεια Κρήτης που είναι εκ του νόμου υπεύθυνη για τον καθαρισμό των ρεμάτων, ώστε να μην υπερχειλίζει ο ποταμός Δρακουλιάρης κάτι που όμως έγινε και χθες.

Ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στον Μανόλη Αργυράκη, απέδωσε τις πλημμύρες, όχι σε αμέλεια της Περιφέρειας, καθώς όπως είπε, καθαρισμοί ρεμάτων έγιναν και γίνονται καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, όπου και όποτε, απαιτείται.

Οι λόγοι σύμφωνα με τον αντιπεριφερεάρχη Ηρακλείου ειναι δύο:

Ο πρώτος ότι στις γέφυρες του ποταμού, η δίοδος των νερών γίνεται μέσα από δύο δακτυλίους διαμέτρου 2 μέτρων

Και ο δεύτερος, ότι η διάμετρος του Δρακουλιάρη στη γέφυρα έχει πλάτος 12 μέτρα ενώ στο ύψος του βιολογικού καθαρισμού... μόλις 4,5 μέτρα ενώ στο πιο στενό σημείο 2,5 μέτρα. 

Οταν στενεύει τόσο πολύ το πλάτος νομοτελειακά το νερό ξεχειλίζει, με αποτέλεσμα τις καταστροφές.

Στο εύλογο ερώτημα γιατί δεν γίνεται οριοθέτηση του ποταμού που θα έλυνε το πρόβλημα, ο κ. Συριγωνάκης απάντησε ότι από το 2021 η Περιφέρεια Κρήτης έχει διαθέσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την εκπόνηση μελέτης, για την οριοθέτηση 11 χιλιομέτρων του Δρακουλιάρη ποταμού η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

Μέχρι τότε πάντως, οι επιχειρηματίες και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Μαλάδων και της Φοινικιάς, θα συνεχίσουν να "κάνουν το σταυρό τους" κάθε φορά που βρέχει και φουσκώνει το ποτάμι...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

"Καμπανάκι" Λέκκα για την κακοκαιρία: "Δεν πέρασαν τα δύσκολα" - Έρχεται νέο κύμα καταιγίδων

Ρέματα Γιόφυρου - Ξηροπόταμου: - Πολιτική Προστασία της... τελευταίας στιγμής!

Γούβες: Η στιγμή που αυτοκίνητα παρασύρονται από χείμαρρο (βίντεο)

Μεσαρά: Θρήνος για τον 40χρονο Γιάννη που "'έφυγε" νωρίς...

Ηράκλειο: Τον έπιασαν με μισό κιλό χασίς στο σπίτι

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

δρακουλιάρης Μαλάδες
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis