Δρακουλιάρης: Η απάντηση της Περιφέρειας στην οργή επιχειρηματιών και κατοίκων για τις πλημμύρες

Στο ίδιο έργο θεατές οι επιχειρηματίες και οι κάτοικοι της Φοινικιάς και των Μαλάδων που είδαν για πολλοστή φορά τις περιουσίες του να καταστρέφονται, με μία μόλις βροχή, την πρώτη του φθινοπώρου.

Πολλά ήταν τα παράπονα και οι διαμαρτυρίες, κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής επιρρίπτοντας ευθύνες στην Περιφέρεια Κρήτης που είναι εκ του νόμου υπεύθυνη για τον καθαρισμό των ρεμάτων, ώστε να μην υπερχειλίζει ο ποταμός Δρακουλιάρης κάτι που όμως έγινε και χθες.

Ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στον Μανόλη Αργυράκη, απέδωσε τις πλημμύρες, όχι σε αμέλεια της Περιφέρειας, καθώς όπως είπε, καθαρισμοί ρεμάτων έγιναν και γίνονται καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, όπου και όποτε, απαιτείται.

Οι λόγοι σύμφωνα με τον αντιπεριφερεάρχη Ηρακλείου ειναι δύο:

Ο πρώτος ότι στις γέφυρες του ποταμού, η δίοδος των νερών γίνεται μέσα από δύο δακτυλίους διαμέτρου 2 μέτρων

Και ο δεύτερος, ότι η διάμετρος του Δρακουλιάρη στη γέφυρα έχει πλάτος 12 μέτρα ενώ στο ύψος του βιολογικού καθαρισμού... μόλις 4,5 μέτρα ενώ στο πιο στενό σημείο 2,5 μέτρα.

Οταν στενεύει τόσο πολύ το πλάτος νομοτελειακά το νερό ξεχειλίζει, με αποτέλεσμα τις καταστροφές.

Στο εύλογο ερώτημα γιατί δεν γίνεται οριοθέτηση του ποταμού που θα έλυνε το πρόβλημα, ο κ. Συριγωνάκης απάντησε ότι από το 2021 η Περιφέρεια Κρήτης έχει διαθέσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την εκπόνηση μελέτης, για την οριοθέτηση 11 χιλιομέτρων του Δρακουλιάρη ποταμού η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

Μέχρι τότε πάντως, οι επιχειρηματίες και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Μαλάδων και της Φοινικιάς, θα συνεχίσουν να "κάνουν το σταυρό τους" κάθε φορά που βρέχει και φουσκώνει το ποτάμι...

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