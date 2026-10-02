Βαγγέλης Καρκανάκης για ΒΙΟΠΑ Φοινικιάς – Μαλάδων: Τα χρόνια προβλήματα υποδομών απαιτούν πλέον άμεσες λύσεις

Τα σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν τη Φοινικιά και τις Μαλάδες την 1η Οκτωβρίου, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε επιχειρήσεις, εξοπλισμό και υποδομές, αναδεικνύουν με τον πλέον έντονο τρόπο τα χρόνια προβλήματα μιας από τις σημαντικότερες παραγωγικές περιοχές του Ηρακλείου.

Η εικόνα επιχειρήσεων να πλημμυρίζουν, εργαζομένων και επιχειρηματιών να προσπαθούν να προστατεύσουν εγκαταστάσεις και εξοπλισμό και μιας ολόκληρης επιχειρηματικής περιοχής να αντιμετωπίζει ταυτόχρονα σοβαρά προβλήματα πρόσβασης και ασφαλούς διαφυγής δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα ακόμη μεμονωμένο περιστατικό.

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι η Φοινικιά – Μαλάδες, όπου δραστηριοποιούνται περισσότερες από 300 επιχειρήσεις, αντιμετωπίζει συσσωρευμένες ελλείψεις σε κρίσιμες υποδομές, πρόσβαση, καθαριότητα και ασφάλεια. Ήδη από τον Οκτώβριο του 2025, σε συνάντησή μας με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΝ.Ε.Φ.ΜΑ., είχαμε αναδείξει από κοινού την ανάγκη συντονισμένης αντιμετώπισης των χρόνιων προβλημάτων της περιοχής, ενώ το Δεκέμβριο του 2025, με παρέμβασή μας προς τη ΔΕΥΑΗ σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Μάνου Κατράκη, είχαμε προειδοποιήσει για τους κινδύνους που δημιουργεί η έλλειψη επαρκών εναλλακτικών προσβάσεων, όχι μόνο για την επιχειρηματική λειτουργία αλλά και για την ασφάλεια εργαζομένων και κατοίκων και την πρόσβαση οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Ακριβώς επειδή θεωρούμε ότι τα προβλήματα της Φοινικιάς δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπίζονται αποσπασματικά, το Επιμελητήριο Ηρακλείου προχώρησε το 2026 στην ανάθεση ειδικής μελέτης για το ΒΙΟΠΑ Φοινικιάς – Μαλάδων, με στόχο τη συστηματική αποτύπωση της περιοχής, την καταγραφή των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, την τεκμηρίωση και ιεράρχηση των προβλημάτων και, στη συνέχεια, τη διαμόρφωση συγκεκριμένων και εφαρμόσιμων προτάσεων προς την πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Τα χθεσινά γεγονότα καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη να περάσουμε από την αποσπασματική διαχείριση στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων της περιοχής.

Προέχει σήμερα η άμεση καταγραφή των ζημιών και η στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν. Παράλληλα, όμως, απαιτείται άμεσος συντονισμός όλων των αρμόδιων φορέων για τον έλεγχο και την αποκατάσταση των κρίσιμων υποδομών, τον καθαρισμό και τη συντήρηση των ρεμάτων και των σημείων απορροής, την ασφαλή πρόσβαση και διαφυγή από την περιοχή και τη συνολική ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ΒΙΟΠΑ απέναντι σε ακραία φαινόμενα.

Δεν αρκεί κάθε φορά να αποκαθιστούμε τις ζημιές μέχρι το επόμενο περιστατικό. Χρειάζεται ένα συγκεκριμένο, ιεραρχημένο και εφαρμόσιμο σχέδιο παρεμβάσεων για τη Φοινικιά – Μαλάδες, με σαφείς αρμοδιότητες και χρονοδιάγραμμα.

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου θα συνεχίσει, σε στενή συνεργασία με τον ΣΥΝ.Ε.Φ.ΜΑ. και τους αρμόδιους φορείς, να συμβάλλει στην κατεύθυνση αυτή, ώστε μια περιοχή με τόσο σημαντική συνεισφορά στην παραγωγή, την απασχόληση και την οικονομία του Ηρακλείου να αποκτήσει επιτέλους τις υποδομές και το επίπεδο ασφάλειας που αντιστοιχούν στη σημασία της

Βαγγέλης Καρκανάκης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηρακλείου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μυλοπόταμος: Κάτοικοι και χωριά μετρούν τις πληγές τους...

Ρέματα Γιόφυρου - Ξηροπόταμου: - Πολιτική Προστασία της... τελευταίας στιγμής!

Κρήτη: Βιβλικές καταστροφές από την κακοκαιρία - Ένας νεκρός και φόβοι για νέες ισχυρές πλημμύρες

Ελλάδα – Ολλανδία 2-2: Η Εθνική «άγγιξε» τον θρίαμβο, αλλά λύγισε στο φινάλε