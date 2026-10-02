Χανιά: Σταδιακές διακοπές υδροδότησης στα Κεραμιά μετά τις έντονες βροχοπτώσεις

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Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων σας ενημερώνει ότι λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που σημειώνονται τις τελευταίες ημέρες στα ορεινά των Χανίων, έχει παρατηρηθεί αυξημένη θολερότητα σε κάποια από τα σημεία που τροφοδοτούν τη Δ.Ε Κεραμιών.

Για προληπτικούς λόγους και προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα του νερού θα πραγματοποιηθούν διακοπές στην υδροδότηση, σε περιοχές του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε. Κεραμιών όπως αναφέρονται παρακάτω:

1. σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026 και από ώρα 11:00 έως 17:00 θα παρατηρηθεί διακοπή στην υδροδότηση στον Γερολάκκο, στο Κατοχώρι, στα Μαραβελιανά, στα Κοντόπουλα, στην Παναγιά, στον Λούλο, στο Αλετρουβάρι και στη Μαλάξα.

2. το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 και από ώρα 09:00 έως 17:00 θα παρατηρηθεί διακοπή στην υδροδότηση στους Κάμπους, στην Τσακίστρα, στο Μαδαρό στην Πλατυβόλα, στη Θυμιά, στα Σπηλάρια και στη Δρακώνα.

3. την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 και από ώρα 09:00 έως 17:00 θα παρατηρηθεί διακοπή στην υδροδότηση στον Γερολάκκο, στο Κατοχώρι, στα Μαραβελιανά, στα Κοντόπουλα, στην Παναγιά, στον Λούλο, στο Αλετρουβάρι και στη Μαλάξα.

4. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 και από ώρα 09:00 έως 17:00 θα παρατηρηθεί διακοπή στην υδροδότηση στους Κάμπους, στην Τσακίστρα, στο Μαδαρό στην Πλατυβόλα, στη Θυμιά, στα Σπηλάρια και στη Δρακώνα.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού και την ομαλή λειτουργία των δικτύων ύδρευσης.

Σημειώνεται ότι οι διακοπές είναι πιθανό να περιορισθούν χρονικά, σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, επομένως όλο αυτό το διάστημα τα δίκτυα ύδρευσης θα θεωρούνται υπό πίεση.

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