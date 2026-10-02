Υπόθεση μαστροπείας στο Ηράκλειο – Δύο συλλήψεις, δύο αναζητούνται

Σοβαρή υπόθεση που αφορά καταγγελία 28χρονης Ρουμάνας για εκμετάλλευση και εξαναγκασμό ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο 34χρονος σύντροφός της φέρεται να την εξέδιδε σε ξενοδοχεία στο Ηράκλειο αλλά και στο εξωτερικό, κρατώντας για τον ίδιο τα χρήματα, ενώ η ίδια υποστηρίζει ότι υπέστη και σωματική βία, απειλές και σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη θέλησή της.

Η υπόθεση, ωστόσο, φαίνεται να έχει περισσότερες προεκτάσεις. Η 28χρονη ανέφερε στις αρχές ότι ο 34χρονος κρατούσε την ταυτότητά της, ενώ ο ίδιος, όταν παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Ασφάλεια Ηρακλείου, φέρεται να υποστήριξε πως το συγκεκριμένο έγγραφο είχε αρχικά στην κατοχή του ένας 48χρονος Ρουμάνος, ιδιοκτήτης γραφείου μεταφορών που δραστηριοποιείται στη διαδρομή Ρουμανία – Ελλάδα.

Κατά την ίδια εκδοχή, ο 32χρονος φέρεται να έδωσε χρήματα στη μητέρα του 48χρονου προκειμένου να πάρει πίσω την ταυτότητα της 28χρονης, ενώ η δική του ταυτότητα φέρεται να παρέμεινε στην κατοχή τους μέχρι την εξόφληση του ποσού. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της γυναίκας, οι αστυνομικοί εντόπισαν την ταυτότητα του 32χρονου, καθώς και σημειώσεις και χρηματικά ποσά.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ο 32χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για μαστροπεία, ενδοοικογενειακή βία και απειλή, καθώς και ο σύζυγος της μητέρας του 48χρονου, που βρισκόταν στο σπίτι κατά την αστυνομική έρευνα. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ αναζητούνται ο 48χρονος ιδιοκτήτης του γραφείου μεταφορών και η μητέρα του.

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