Οροπέδιο Λασιθίου: "Οι πατάτες επιπλέουν στο νερό" - Απόλυτη καταστροφή

Ολοκληρωτική χαρακτηρίζει την καταστροφή στις καλλιέργειες του Οροπεδίου Λασιθίου ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Καμινακίου και ανταποκριτής του ΕΛΓΑ στην περιοχή, Κώστας Φουκαράκης, μετά τη χθεσινή κακοκαιρία.

Όπως ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, περίπου το 80% της πατατοκαλλιέργειας έχει καταστραφεί, ενώ ζημιές έχουν υποστεί και φασόλια, ντομάτες, ρεβίθια και φακές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στον κάμπο το νερό έφτασε το ένα μέτρο, με τις πατάτες να επιπλέουν στα πλημμυρισμένα χωράφια. Οι παραγωγοί, όπως είπε, έχουν ήδη επιβαρυνθεί με σημαντικά έξοδα για λιπάσματα και καλλιέργειες, ενώ η καταστροφή δημιουργεί πλέον σοβαρό ζήτημα για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής στην περιοχή.

«Τα νέα παιδιά μαζεύουν ήδη τις βαλίτσες τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας ότι πολλοί αγρότες μπορεί να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τον τόπο τους.

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