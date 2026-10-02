Μερικές σκέψεις με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Του Παναγιώτη Μυργιώτη*

Μια νέα σχολική χρονιά έχει αρχίσει. Σε λίγες ώρες το κουδούνι θα ακουστεί σε όλα τα σχολεία για τον αγιασμό μαθητών και εκπαιδευτικών.

Καλή σχολική χρονιά για ένα έτος με υγεία και παραγωγικό σε γνώσεις και διαμόρφωση προσωπικοτήτων και χαρακτήρων.

Η έναρξη των μαθημάτων των σχολείων σε συνδυασμό με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια των μελλοντικών ηγετών και επιστημόνων της κοινωνίας είναι η αφορμή για τη διατύπωση μερικών σκέψεων. Με λύπη που προκάλεσε μεγάλο προβληματισμό έγινε η διαπίστωση ότι μαθητές με γραπτά (σχεδόν) ανύπαρκτα είναι σήμερα ακαδημαϊκοί πολίτες. Θα έχουμε σε λίγα χρόνια πτυχιούχους που περάσανε την πύλη του πανεπιστημίου με μέσο όρο γραπτών πολύ κάτω από την βάση προαγωγής στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με βάση το είκοσι αυτοί γράψανε κάτω του δυο. Πιθανόν να είχαμε παρόμοια συμβάντα και σε προηγούμενες χρονιές. Είναι ο θρίαμβος της λογικής που απορρίπτει την αριστεία και προκρίνει τη λογική της αμάθειας. Αν με αυτόν τον τρόπο κόβουμε το κλαδί του δένδρου πάνω στο οποίο καθόμαστε δεν μας απασχολεί. Μας ενδιαφέρει μόνο να βρούμε χρόνο για να κοιμηθούν και να ερωτευτούν τα παιδιά. Να γίνουμε σήμερα μαθητοπατέρες και για το αύριο ό, τι ήθελε προκύψει...

Η καλύτερη επένδυση για μια κοινωνία που επιθυμεί να πρωταγωνιστήσει στο διεθνές στερέωμα είναι η πραγματική εκπαίδευση και παιδεία. Η πλέον παραγωγική επένδυση είναι η παιδεία. Εκεί επενδύουν οι κοινωνίες που θέλουν να επιβιώσουν και αύριο. Ειδικά στην πατρίδα μας με την ζηλευτή ιστορία της και την επιστημονική παράδοση ας αφήσουμε κατά μέρος τις ιδεοληψίες του παρελθόντος και τον εθνομηδενισμό και ας συναποφασίσουμε να γυρίσουμε με γενναίο φρόνημα την εκπαιδευτική σελίδα. Να αρχίσουμε με την αλλαγή του σχετικού άρθρου του συντάγματος (όταν σημάνει η ώρα) με 300 ψήφους, που θα επιτρέπει την λειτουργία και μη κρατικών πανεπιστημίων με διεθνείς προδιαγραφές και εγγυήσεις. Μέχρι τότε, να ανακηρύξουμε την αναγκαιότητα της αριστείας ως μοχλό πραγματικής ανάπτυξης και προόδου. Να διαμορφώσουμε ανθρώπους υπεύθυνους που θα αναλαμβάνουν τις ευθύνες των και με σοβαρότητα θα αντιμετωπίζουν το παρόν και πρωτίστως το μέλλον. Να ξέρουν τι θέλουν και τι επιδιώκουν για να μη μπορεί ο κάθε πολιτικός τυχοδιώκτης να υφαρπάζει την ιερά ψήφο του πολίτη και να πράττει τα εντελώς αντίθετα από τα προεκλογικά τάματα και μάλιστα με υπερηφάνεια.

Ένα άλλο πρόβλημα (από τα πολλά) που πρέπει να μας απασχολήσει είναι η λεξιπενία (όλοι μας χρησιμοποιούμε λέξεις-κωδικούς για να συνεννοηθούμε) και η αδιαφορία για την ορθογραφία των λέξεων. Π. χ. άλλο πράγμα σημαίνει ο «χήρος» με «η» και άλλο «χοίρος» με «οι». Επίσης, η έλλειψη - μη τήρηση κανόνων στον γραπτό λόγο, όλων μας, κυρίως, όμως, των νέων: Π.χ. άλλο «κάλλος» και άλλο «καλός». Δηλαδή τονίζουν τυχαία τις λέξεις.

Δεν θα αναφερθώ σε άλλα θέματα σχετικά με την εκπαίδευση. Ας μη χαλάσουμε το ¨κλίμα¨ και τη διάθεση της εκπαιδευτικής κοινότητας. Έναρξη σχολικής χρονιάς έχουμε, που συμπίπτει, και ορθώς, με την έναρξη της εκκλησιαστικής χρονιάς.

* Παναγιωτης Μυργιώτης - Πτυχιούχος Μαθηματικός

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