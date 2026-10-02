Τσιτσιπάς: Προηγήθηκε, αλλά ηττήθηκε από τον Βασερό στο Τόκιο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε το πρώτο σετ και προηγήθηκε με μπρέικ στο δεύτερο, όμως ο Βαλεντέν Βασερό έκανε την ανατροπή και προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά του Τόκιο.

Μέχρι τα μισά του δεύτερου σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδειχνε να έχει τον έλεγχο της αναμέτρησης, όμως ο Βαλεντέν Βασερό ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, Νο.44 στην παγκόσμια κατάταξη, ηττήθηκε από τον 27χρονο Μονεγάσκο, Νο.18, με 4-6, 7-6(5), 6-4, έπειτα από 2 ώρες και 13 λεπτά αγώνα, μένοντας εκτός προημιτελικών.

Ο Τσιτσιπάς είχε εξαιρετική παρουσία για περίπου ενάμιση σετ, όμως μετά την ισοφάριση του Βασερό δεν κατάφερε να διατηρήσει τον ίδιο ρυθμό. Η ήττα τον υποχρεώνει πλέον να στρέψει την προσοχή του στο Masters της Σανγκάης, που θα διεξαχθεί από τις 7 έως τις 18 Οκτωβρίου.

Δυνατό ξεκίνημα από τον Τσιτσιπά

Ο Έλληνας πρωταθλητής μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και είχε δύο ευκαιρίες για μπρέικ στο πρώτο γκέιμ. Παρότι δεν κατάφερε να τις αξιοποιήσει, στη συνέχεια βρήκε ρυθμό και πήρε σημαντικό προβάδισμα.

Με αποτελεσματικό σερβίς και σταθερότητα στα χτυπήματά του, ο Τσιτσιπάς έφτασε να προηγείται με 3-2 και κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του μέχρι το τέλος του σετ, το οποίο κατέκτησε με 6-4.

Το ίδιο υψηλό επίπεδο διατήρησε και στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ. Ο Στέφανος πήρε μπρέικ και βρέθηκε μπροστά με 4-2, δείχνοντας πως είχε βάλει τις βάσεις για μια σημαντική νίκη.

Η αντεπίθεση του Βασερό

Ο Βασερό, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Ο Μονεγάσκος άρχισε να ανεβάζει την απόδοσή του και με ένα εξαιρετικό γκέιμ στο 3-4 έφερε ξανά το σετ σε ισορροπία.

Από το 2-4 ο Τσιτσιπάς βρέθηκε να κυνηγά το σκορ, με τον αντίπαλό του να προηγείται πλέον με 5-4. Ο Έλληνας τενίστας άντεξε την πίεση και κράτησε το σερβίς του και στις δύο περιπτώσεις που χρειάστηκε να σερβίρει για να παραμείνει στο σετ.

Έτσι, η απόφαση οδηγήθηκε στο τάι μπρέικ.

Ο Τσιτσιπάς βρέθηκε πίσω με 5-1, αλλά αντέδρασε εντυπωσιακά και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 5-5. Ο Βασερό, όμως, έβγαλε εξαιρετική επιστροφή, πήρε το 6-5 και στη συνέχεια ολοκλήρωσε την ανατροπή στο σερβίς του, κατακτώντας το δεύτερο σετ.

Το μπρέικ που άλλαξε τον αγώνα

Στο τρίτο σετ ο Βασερό είχε πλέον αποκτήσει την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση και σέρβιρε εξαιρετικά, δυσκολεύοντας σημαντικά τον Τσιτσιπά.

Στο 2-2 ο Έλληνας τενίστας έκανε ένα κακό service game, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στον Μονεγάσκο να πάρει το προβάδισμα.

Ο Βασερό κράτησε στη συνέχεια το σερβίς του και έφτασε να προηγείται με 5-4, έχοντας πλέον την ευκαιρία να σερβίρει για την πρόκριση.

Ο Τσιτσιπάς προσπάθησε να επιστρέψει και δημιούργησε διπλό μπρέικ πόιντ, βάζοντας ξανά πίεση στον αντίπαλό του. Ο Βασερό, όμως, έδειξε ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία, πήρε τέσσερις συνεχόμενους πόντους και έκλεισε τον αγώνα με 6-4.

Θετική εικόνα παρά τον αποκλεισμό

Ο Τσιτσιπάς αποχωρεί από το Τόκιο έχοντας πετύχει τρεις νίκες, καθώς χρειάστηκε να περάσει από τη διαδικασία των προκριματικών για να εξασφαλίσει την παρουσία του στο κυρίως ταμπλό.

Παρά τον αποκλεισμό, η παρουσία του στη διοργάνωση περιλάμβανε αρκετές θετικές ενδείξεις, με τον Έλληνα τενίστα να παρουσιάζει κατά διαστήματα πολύ υψηλό επίπεδο απόδοσης.

Το επόμενο μεγάλο ραντεβού για τον Τσιτσιπά είναι πλέον το Masters της Σανγκάης, όπου θα επιδιώξει να δώσει συνέχεια στις εμφανίσεις του και να διεκδικήσει μια ακόμη καλύτερη πορεία.

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