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GOSSIP - LIFESTYLE

Η Ελένη Μενεγάκη υποδέχθηκε τον Οκτώβριο στην Άνδρο

Μενεγακη
clock 10:00 | 02/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ελένη Μενεγάκη υποδέχτηκε τον Οκτώβρη στην Άνδρο μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram φωτογραφίες από την παραμονή της στο νησί με φόντο ένα φυσικό τοπίο.

Στη φωτογραφία ποζάρουν μαζί της ο γιος της, Άγγελος Λάτσιος, ο σύζυγός  της, Μάκης Παντζόπουλος αλλά και ο αδελφός της, Θοδωρής.

 «Στο κλίμα του Οκτωβρίου», σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της.

A post shared by @elenimenegaki

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