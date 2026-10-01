Η Ελένη Μενεγάκη υποδέχθηκε τον Οκτώβριο στην Άνδρο

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Η Ελένη Μενεγάκη υποδέχτηκε τον Οκτώβρη στην Άνδρο μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram φωτογραφίες από την παραμονή της στο νησί με φόντο ένα φυσικό τοπίο.

Στη φωτογραφία ποζάρουν μαζί της ο γιος της, Άγγελος Λάτσιος, ο σύζυγός της, Μάκης Παντζόπουλος αλλά και ο αδελφός της, Θοδωρής.

«Στο κλίμα του Οκτωβρίου», σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της.

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