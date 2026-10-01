Κρήτη: Συνεχίζονται οι εκπαιδευτικές δράσεις για την ποιότητα του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου

Η Περιφέρεια Κρήτης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) και ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ), σε συνεργασία με τους Δήμους Ρεθύμνου, Φαιστού, Χερσονήσου και Πλατανιά, διοργανώνουν κύκλο εκπαιδευτικών ενημερώσεων για την ποιότητα του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου «Κρήτη/Kriti» ΠΓΕ, στο πλαίσιο του έργου «Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026».



Το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών δράσεων:



Σάββατο 03 Οκτωβρίου 2026 (Δήμος Ρεθύμνου): Στο Οργανοληπτικό Εργαστήριο Κρήτης (Ένωση Ρεθύμνου, Τρία Μοναστήρια, 10:30 π.μ.), εκπαίδευση με θέμα «Η Ποιότητα του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου Κρήτη/Kriti ΠΓΕ, στο ελαιουργείο και την τυποποίηση».



Δευτέρα 05 Οκτωβρίου 2026 (Δήμος Φαιστού): Στο Πνευματικό Κέντρο Ζαρού (17:00 μ.μ.), δράση για τους ελαιοπαραγωγούς σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ζαρού.



Τρίτη 06 Οκτωβρίου 2026 (Δήμος Χερσονήσου): Στην Αίθουσα Αγροτικού Συνεταιρισμού Επισκοπής (17:00 μ.μ.), ενημέρωση ελαιοπαραγωγών.





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Πέμπτη 08 Οκτωβρίου 2026 (Δήμος Πλατανιά): Στο Πολυκέντρο Βουκολιών (17:00 μ.μ.), με εισηγήσεις όπως αυτή της Τεχνολόγου Γεωπονίας – Φυτικής Παραγωγής Φωτεινής Σηφακάκη σχετικά με το Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε. του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις για την ποιότητα του ελαιόλαδου, τις ορθές πρακτικές ελαιοκαλλιέργειας, τη συγκομιδή, την τυποποίηση και την αποφυγή επιμολύνσεων. Παράλληλα, παρουσιάζεται το Σύστημα Πιστοποίησης Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε. του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο «Κρήτη/Kriti» Π.Γ.Ε., στο πλαίσιο του έργου «Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026».



Ολοκλήρωση δράσεων σε Ηράκλειο και Βιάννο



Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν αντίστοιχες δράσεις σε Ηράκλειο και Βιάννο. Στις συναντήσεις συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης, ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης, καθώς και αυτοδιοικητικοί και εκπρόσωποι φορέων.



«Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε με συνέπεια τις δράσεις αυτές σε ολόκληρη την Κρήτη, στηρίζοντας έμπρακτα τον ελαιοκομικό μας κόσμο», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης.

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